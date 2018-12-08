ATO'da "Hindistan ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Toplantısı"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:41



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:41

"Hindistan ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Toplantısı"nda Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile bir araya gelen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ticaret alanında da meyvelerini vermesini arzu ediyoruz" dedi.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hindistan ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Toplantısı'nda Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile bir araya geldi. ATO'nun enerji, maden, medikal, gıda ve turizm sektörlerindeki üyelerinin, Bhattacharyyaile bir araya geldiği toplantıda konuşma yapan Baran, Hindistan ve Türkiye'nin dünyada önemli ülkeler olduğunu belirterek, "ATO olarak Hindistan ile ilişkilerimize büyük önem veriyor ve ticaretimizi daha ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı."Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ticaret alanında da meyvelerini vermesini arzu ediyoruz"Hindistan ile ticaret hacminin 2017 yılı sonu itibariyle 7 milyar dolar olduğunu bildiren Baran, bu rakamın en kısa sürede 10 milyar dolara, orta vadede de 20 milyar dolara çıkmasını beklediklerini kaydederek, "Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ticaret alanında da meyvelerini vermesini arzu ediyoruz. Hindistan'da gümrük vergilerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Gümrük prosedürleri maalesef şeffaf değil. Birçok ürünle ilgili gümrük vergisi oranları bile bilinmiyor. Her 2 ülkenin bankacılık sistemi arasında işbirliği yok. Türk bankalarının teminat mektupları kabul edilmiyor. Aracı bankalarla işlemler yapılmak zorunda kalınıyor. Bu kez de çok yüksek maliyetler çıkıyor. Hem kamuda hem de özel sektörde bürokrasi çok ağır işliyor" şeklinde konuştu."Hindistan olarak serbest ticaret anlaşmasına hazırız"Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da konuşmasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı zamanlarda ticari ilişkileri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak amacıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Hindistan'ın rekabet, lojistik ve yenilik endekslerindeki gelişiminden bahseden Bhattacharyya, serbest ticaret anlaşması olmaması nedeniyle iki ülkenin ticari ilişkilerinin yavaş olduğunu söyledi. Bhattacharyya, "Hindistan olarak serbest ticaret anlaşmasına hazırız. Türkiye ve Hindistan gerçek potansiyeline böylece kavuşmuş olacak. Ülkelerimiz arasındaki yatırımlar da oldukça düşük. Anahtar sektörler ve alanlar belirlenip çapraz yatırımları gerçekleştirebiliriz. Her iki ülke de sahip oldukları teknolojide üst düzeyde. Bu konuda ortaklıklar kurulabilir. Ortak projeler üreterek bilim ve teknoloji alanındaki yatırımları geliştirebiliriz Hindistan'a ticaret yapan iş insanlarına kırmızı halı sereceğiz" dedi.Toplantıya Hindistan Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Alok Verma, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Süleyman Ekinci, ATO Meclis Üyeleri Ali Rıza Koç, Fatih Çalışkan, Fuat Kutsal, Raşit Mandıroğlu, ATO komite üyeleri Nazire Erinç Yurteri, Özer Venedik, Sedat Dulkadiroğlu, İbrahim Halil Aslan, Rahim Ergin ve Fatih Yıldırım ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. - ANKARA