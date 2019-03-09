ATO'da İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, devlet destekleri hakkında ilk elden bilgi alınmasının önemine dikkat çekerek "ATO bünyesinde hayata geçirdiğimiz Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi sayesinde, devletimizin verdiği desteklerden üyelerimizin sağlıklı bir şekilde haberdar olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.İhracat yapan veya yapmayı hedefleyen ATO üyeleri için Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan devlet desteklerinin anlatıldığı "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, Ticaret Uzmanı Celal Türker ve Erbülent Kurşun, Ticaret Uzmanı Saime Ümran Güllü ihracatta devlet destekleri hakkında bilgi vererek, soruları yanıtladı. Toplantıya ayrıca, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sıddık Kaya, Ticaret Uzmanları Özge Seven ve Mustafa Gökceoğlu ile Ticaret Uzman Yardımcısı Kadir Aras da katıldı.Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Çetinkaya, firmaların ürünlerini satabilecek pazar bulmalarının önemine dikkat çekerek, "Firmalarımızın dünya pazarlarına açılması, ihracat yapması, ürünlerini buralarda satabilmesi ve ülkemize döviz girdisi sağlaması çok olumlu gelişmeler" diye konuştu. Türkiye'nin 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını hatırlatan Çetinkaya, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 oranında artarak, 14,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat rakamı, tarihin en yüksek Şubat ayı rakamı olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.Ülkeler arasındaki ticaret savaşlarından bahseden Çetinkaya, "Dünya ticaretinin hız kestiği dönemde, ülke olarak böyle bir ivme yakalamamız ve bu ihracat seviyelerine ulaşmamız çok olumlu bir gelişme" diye konuştu.ATO'nun Ankara'daki potansiyel ihracatçı firmaların harekete geçmesi ve dünya pazarlarına açılabilmesi için çalıştığını aktaran Çetinkaya, Ankara'da gelişen savunma sanayi ve güçlü rekabet koşullarına dirençli reel sektör ile ihracat konusunda güçlü potansiyel olduğunu kaydetti.Kolay destek sitesi hayata geçtiTicaret Bakanlığınca, ihracat desteklerinin kolay anlaşılması ve evraklara erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için hayata geçirilen kolaydestek.gov.tr web sitesinin, ATO üyeleri için de faydalı olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, web sitesi sayesinde ihracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan şirketlerin müşterileri için uygun kredi bulmaya kadar sayısız desteği bünyesinde barındırdığını aktardı.İstihdam, yatırım, üretim, ihracat gibi birçok konuda devletin destek verdiğini kaydeden Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti:"Yaptığımız istişareler sonucu, 'Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyon Özel İhtisas Komisyonu'nu kurduk. Komisyonda görev alan arkadaşlarımız ATO bünyesinde 'Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi'ni hayata geçirdi. Böylece biz de, devletimizin verdiği desteklerden üyelerimizin sağlıklı bir şekilde haberdar olabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Üyelerimizin devlet destekleri hakkında ilk elden bilgi almasını önemsiyor, çok da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Devletimizin üreten, çalışan, ticaret yapan kesimin yanında olduğunu bilmek moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Devlet desteği alarak ihracatçı durumuna gelen firmalarımız ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesine katkı sağlayarak, Türkiye'nin yeni başarı hikayeleri yazmasında rol alacaktır. Özellikle katma değeri yüksek ürünler üreterek, dünya ticaretinde söz sahibi olmayı, ülkemize daha çok döviz girdisi sağlayarak daha çok ihracat yapmayı, kendimize hedef koymalıyız." - ANKARA