ATO'da 'Şehir Buluşmaları' toplantısı gerçekleştirildi

ATO'da 'Şehir Buluşmaları' toplantısı gerçekleştirildiÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yaklaşık 8 bin 600 kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atığa geçtik ve bunu 2023'te tüm ülkemizde yaygın hale getireceğiz""Kişileri değil sistemi doğru kurarsak eğer şehirler de planlı bir şekilde büyür ve gelişir"ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaklaşık 8 bin 600 kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atığa geçtik ve bunu 2023'te tüm ülkemizde yaygın hale getireceğiz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Star gazetesi tarafından düzenlenen "Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Kurum, şehirlerin bir ruhunun olduğunu kaydederek, "Bu ruhu kaybetmemek lazım. Bu ruhu biz bin yılda kazandık, çok canlar kaybettik. Bize düşen de bu ecdadın bize bıraktığı tarihi, kültürü gelecek nesillerimize en iyi şekilde bırakmak. Çevreyi bize bırakılmış bir emanet olarak görüyoruz ve öyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "Kişileri değil sistemi doğru kurarsak eğer şehirler de planlı bir şekilde büyür ve gelişir" "Ülkemizde 1950'lerde başlayan sanayileşmeyle birlikte çarpık kentleşme ve bununla birlikte sosyal ve ekonomik sorunlar da oluştu" diyen Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: "1950'de şehir nüfusumuz yaklaşık yüzde 24 iken, şu an şehir nüfusumuz yaklaşık yüzde 88'e geldi. Bu beraberinde birçok problemi oluşturdu. Şehirlerin alt yapısında, üst yapısında, doğal kaynaklarımızda, kültürel kaynaklarımızda harabeler oluştu ve bunları giderebilmek adına çarpık kentleşmeyle uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Ülkemiz bu mücadeleyle, 1994'de Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde tanıştı. O zaman sosyal belediyecilik anlayışıyla başlayan bu mücadele bugün 24 yıllık birikim ve tecrübeye dönüştü. 1994 yılıyla başlayan bu değişim ve dönüşümle ülkemiz bugün hak ettiği yere gelme noktasında büyük mesafe kat etti. Kentsel dönüşümle ilgili ciddi projeler yapıldı. Vatandaşımıza sosyal konut yapma adına yaklaşık 840 bin bağımsız bölüm ürettik TOKİ'yle. Bunların yaklaşık yüzde 90'ı da sosyal konutlar, alt ve orta grubuna hitap eden konutlar. Kentsel dönüşümle birlikte 2012'de başladığımız sürece bugün yaklaşık 580 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 16 yılda çevreye dönük çok önemli projeler yapıldı. Kentsel dönüşümle alakalı bir vizyon çizmemiz gerekiyor. Kişileri değil sistemi doğru kurarsak eğer şehirler de planlı bir şekilde büyür ve gelişir. Bunları kurarken şehrin mimarisine, kültürüne uygun projeler geliştirmemiz gerekiyor." "Yaklaşık 8 bin 600 kamu kurum ve kuruluşunda 0 atığa geçtik ve bunu 2023'te tüm ülkemizde yaygın hale getireceğiz" Sıfır Atık Projesi'yle 2023'te yıllık 20 milyar TL tasarruf sağlamayı ön gördüklerini belirten Kurum, "Şuan nüfusumuzun yaklaşık yüzde 75'ine düzenli depolama hizmeti veriyoruz. Yüzde 85'ine de atık su arıtma hizmeti veriyoruz. Ancak bir taraftan da atıklarımız artıyor. Artık bunları da atmamayı öğrenmeliyiz. 0 Atık Projesini çok önemsiyoruz. Buna ilişkin yaklaşık 8 bin 600 kamu kurum ve kuruluşunda 0 atığa geçtik ve bunu 2023'te tüm ülkemizde yaygın hale getireceğiz. Bununla birlikte 2023'te yıllık 20 milyar TL tasarruf sağlamayı ön görüyoruz. Plastik poşetler 2019 yılında ücretli hale gelecek. Bugün bir kişi 440 tane poşet tüketiyor yılda. Ülke olarak yılık tükettiğimiz sayı 30-35 milyar poşet. Bu poşetleri artık az kullanmamız gerekiyor. Amacımız 440 olan bu sayıyı 40'a kadar düşürmek. Bu düzenlemeye geçildiğinde kullanım sayısı giderek azalacaktır. Çevremizi, nehirlerimizi göllerimizi koruma adına hedefimiz 2023'te tüm şehirlerimizde atık su arıtma hizmeti ve düzenli depolama hizmeti vermek. Planlarımız var bu çerçevede. 100 Günlük Eylem Planlarını bitirdik. Şimdi ikinci 100 Günlük Eylem Planlarını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız açıklayacak. İlk eylem planında yer alan Millet Bahçeleri Projemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. 81 ilimizde en az bir tane Millet Bahçesi yapma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Bakan Kurum, 60 ilin belediye başkan adaylarının açıklandığını ve belediye başkanlarıyla birlikte Bakanlık olarak şehirlerin sorunu neyse, bunları beraber istişare edip, vatandaşa hizmet sunulması noktasında sorunları halledeceklerinin altını çizdi. "Tüm Türkiye'deki şirketlerin yüzde 12'si Ankara'da bulunuyor" "Cumhuriyet'le yaşıt olan, bünyesinden Ankara Sanayi Odası'nı çıkartan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurulmasına öncülük eden Ankara Ticaret Odası, bugün 157 bini aşan üyesiyle Türkiye'nin ikinci büyük sivil toplum kuruluşu durumunda" diyen ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Tüm Türkiye'deki şirketlerin yüzde 12'si Ankara'da bulunuyor. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 12'sini Ankara ödüyor, dış ticaretinin yüzde 5'i Ankara tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 37'sinin yer aldığı Ankara, Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısından 47'sinin de merkezi" açıklamasında bulundu. "2017 yılı sonu rakamlarıyla 12 milyar dolarlık ithalatla Türkiye'nin ikinci en büyük ithalatçısı Ankara. 6,7 milyar dolar ihracatıyla da Türkiye'nin en büyük beşinci ihracatçısı konumunda" Ankara'nın başkent olması ve coğrafi konum itibariyle Türkiye'nin orta yerinde bulunmasının doğrudan veya dolaylı olarak ticari faaliyetler üzerinde etkili olmasını sağladığına dikkat çeken Baran, "2017 yılı sonu rakamlarıyla 12 milyar dolarlık ithalatla Türkiye'nin ikinci en büyük ithalatçısı Ankara. 6,7 milyar dolar ihracatıyla da Türkiye'nin en büyük beşinci ihracatçısı konumunda. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan, Anadolu'daki merkezi konumu itibariyle tarih boyunca çok eski uygarlıklara ev sahipliği yapan başkent Ankara, 1980'li yıllara kadar memur ve öğrenci kenti olarak biliniyordu. Devletin yönetim kademelerinin ve yabancı misyon temsilciliklerinin de merkezi olması nedeniyle önemli bir konumda bulunan Ankara, son yıllarda önemli bir teknoloji, sanayi ve ticaret merkezi haline geldi. Ankara aynı zamanda dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına giren, Aselsan, TUSAŞ, ROKETSAN ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin merkezi. Ankara'da 12 organize sanayi bölgesi, 15 sanayi sitesi, 7 teknokent bulunuyor. Teknokentlerde faaliyet gösteren yaklaşık 900 firmada, 7 bini aşkın ar-ge personeli çalışıyor. Sağlıkta ve medikalde de Ankara Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi. Ankara Ticaret Odası olarak medikal sektöründe URGE projesi yürüttük. Projede yer alan 14 firmanın ihracatı yüzde 86 düzeyinde artış kaydetti. Ankara ekonomisinin ağırlığı hizmetler sektöründe. Ankara'nın başkent olması ve coğrafi konum itibariyle Türkiye'nin orta yerinde bulunması doğrudan veya dolaylı olarak ticari faaliyetler üzerinde etkili olmasını sağlıyor" dedi. "Başkentimiz gerek üniversite gerek kamu gerekse özel hastaneleriyle önemli bir sağlık merkezi durumunda" Yeni yılda Ankara'ya 3 yeni destinasyon kazandırdıklarını dile getiren Baran, "Hizmetler sektörünün bileşenlerinden biri eğitim. 21 üniversitenin bulunduğu Ankara'da, yaklaşık 300 bine yaklaşan üniversite öğrencisi ve yaklaşık 12 bin öğretim elemanı bulunuyor. Ankara'da sağlık, termal, kongre ve fuar başlıklarında turizm öne çıkıyor. Başkentimiz gerek üniversite gerek kamu gerekse özel hastaneleriyle önemli bir sağlık merkezi durumunda. Ankara'nın en önemli sıkıntılarından birisi bütün bunların hepsinin olmazsa olmazı yurt dışı uçuşlar olduğunu yaklaşık iki yıldır görev süremizde her gittiğimiz yerde anlattık. En sonunda Cumhurbaşkanımız konuyu sahiplendi ve THY ile ATO'yu bir araya getirdi. Yapılan çalışmalarda geçen yıl THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 4 yeni hattın açıldığı müjdesini verdi. Bunlar Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris'ti. Daha sonra yapılan çalışmalarla 3 yeni hattın da açıldığı müjdesini aldık. Bunlar Roma, Londra ve Bakü'ydü. 7-8 ve 9 Ocak'ta bu üç yeni destinasyon Ankaralıların hizmetine girecek" değerlendirmelerinde bulundu. Konuşmaların ardından Türkiye'yi il il dolaşıp belirlenen konu hakkında tartışan Star gazetesi ekibi tarafından, toplantının gündemi olan 'Yerel Seçimlere Doğru Türkiye' konusunu konuşuldu. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu ve 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in katılımıyla gerçekleşen oturumda, seçime giderken Türkiye'de seçim dışındaki konuların daha çok gündemde olduğu ve bunun nedeninin de henüz seçim motivasyonunun tam ortaya çıkmamasından kaynaklı olabileceği ön görüldü. Oturumda aynı zamanda her seçimin çok önemli olduğu, fakat gelecek yerel seçimlerin de hayati önem taşıyan bir süreç olduğu belirtildi.