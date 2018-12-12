ATO'dan "4. Sanayi Devrimi" Vurgusu

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:01

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları bir an önce tamamlamamız ve 4. Sanayi Devrimi'ni yakalamaya çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından "Dünya Ticaretinde Firma Maliyetlerinin Azaltılması Rekabetin Artırılması Paneli" düzenlendi.Baran, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda dış ticarette gümrük geçişlerini kolaylaştırmaya yönelik birçok çalışma ve düzenleme yaptığını bildirdi.Söz konusu çalışmaların, Türkiye'nin "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde 17 basamak birden yükselmesini sağladığını belirten Baran, iş yapma kolaylığı kriterlerinden birinin de sınır ötesi ticaret yapma kolaylığı olduğunu vurguladı.Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde kurdukları Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ ile gümrük kapılarının modernizasyonunu yaptıklarını hatırlattı.Yılda 6 milyon aracın geçtiği gümrüklerde gerçekleştirilen bu modernizasyonun dış ticarette rekabete katkıda bulunacağına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:"Dünyada bütün ezberleri bozacak yeni bir sanayi devrimi yaşanıyor. 4. Sanayi Devrimi denilen bu gelişim, eşyanın menşesi, mülkiyet hakkı, patent, lisans, lojistik, yazılım ve sistem entegrasyonlarını yeniden düzenlemek zorunda bırakacak. Dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları bir an önce tamamlamamız ve 4. Sanayi Devrimi'ni yakalamaya çalışmamız gerekiyor."