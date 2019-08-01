ATO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankasının kararı sonrası faiz indiriminde ilk adımı atan Ziraat Bankası ve VakıfBank'a teşekkür etti, diğer bankaların da faiz indirimine gitmesini istedi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının politika faizinde yaptığı 425 baz puan indiriminin ardından Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın, konut, tüketici ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Tüm bankaların faiz indirimine gitmesini beklediklerini vurgulayan Baran, bankacılık sektörünün ekonomik dönüşüme etkin katkı sağlaması gerektiğine dikkati çekti.

Baran, konut satışlarında yaşanan gerilemeyi de hatırlatarak, "Gayrimenkul sektörü başta olmak üzere ekonominin her alanında gelişmeye engel olan enflasyon ve faiz baskılarının ortadan kalkması iç tüketimi canlandırarak, üretimde ve istihdamda artış sağlayacaktır. Ekonomik verilerdeki iyileşmeyle birlikte Türkiye ekonomik potansiyelini rahatlıkla ortaya koyabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA