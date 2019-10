ATO'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk askerinin Fırat 'ın doğusuna savaşı değil, barışı ve huzuru tesis etmek için gittiğini belirterek, "Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi korusun" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı bir açıklama yapan Baran, "Askerimiz savaş için değil; barış için Fırat'ın doğusuna gitti. Ankara Ticaret Odası ve iş dünyası olarak devletimizin ve ordumuzun yanında, her zaman tam destek vermeye hazırız" dedi.Türkiye'nin sınırlarının güvenliği konusunda asla taviz vermeyeceğini ve tehditlere boyun eğmeyeceğini ifade eden Baran, "Askerimiz bölgeye sadece Türklere değil Kürt, Arap, Türkmen ve tüm Suriye'ye barış ve huzuru tesis etmek için gitti. İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız. Barış Pınarı Harekatı ülkemiz ve milletimize kurulmaya çalışılan oyunların bozulması, bölgeye barış ve güvenliğin getirilmesi için başlatıldı. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde sonuçlanacak. Allah ordumuzu muvaffak eylesin. Bu harekatta görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi Allah korusun" dedi. - ANKARA