Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››ATO'dan Kovid-19'a karşı dayanışma çağrısı - Ekonomi

ATO'dan Kovid-19'a karşı dayanışma çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Tek çaresi insan olduğumuzu hatırlamak ve birbirimize elimizden gelen yardımı esirgememek.

24.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:44
ATO'dan Kovid-19'a karşı dayanışma çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Tek çaresi insan olduğumuzu hatırlamak ve birbirimize elimizden gelen yardımı esirgememek. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı önlemlerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin önemine dikkati çekerek, sürecin birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğini belirtti.

Başkentte dükkanını, evini kiraya verenlere ve birbirine yardımı dokunacak tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Baran, "Bu süreçte imkanı olan elindeki imkanla en yakınındakinden başlamak üzere destek olsun. Bu bir ekmek de olabilir bir ailenin aylık gideri de. Birbirimize destek olmak için gün bugün." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara'da 9 bin 562 işletmenin geçici olarak faaliyetinin durdurulduğunu hatırlatarak, bu durumun, çalışanlar ve aileleriyle yaklaşık 306 bin kişiyi etkilediğini kaydeden Baran, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Tek çaresi insan olduğumuzu hatırlamak ve birbirimize elimizden gelen yardımı esirgememek. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım." ifadesini kullandı.

"Alicenap milletimiz, her sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlikle atlatmıştır"

Baran, geçici süreyle faaliyeti durdurulan işletmelerin kapalı kaldığı süre boyunca kira ödemekte sorun yaşayacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk milleti olarak tarihimiz zor dönemlerde verdiğimiz başarılı mücadele örnekleriyle dolu. Alicenap milletimiz, her sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içinde atlatmayı bilmiş, her seferinde birbirine kenetlenmiştir. İşte şimdi hepimizin önünde yeni bir mücadele duruyor. Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgınından en az hasarla çıkmamız, bu ülkeyi çocuklarımıza, torunlarımıza parlak geleceğiyle birlikte bırakmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız evinde kalarak salgını önleme gayretinde. Bu süreci atlatmak için hükümetimiz desteğini açıkladı. Şimdi sıra bizde. Bu süreci atlatmanın tek yolu paylaşmak. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım ancak gönül mesafemizi yaklaştıralım."

Baran, toplum sağlığı için fedakarlık yapan doktor ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına, gıda, sağlık ve temizlik malzemesi üreticileri ile belediye temizlik görevlilerine, perakende sektöründekilere ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye’de av yasağı kalktı Ekonomi
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:18: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi 13:16: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi 13:14: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin... - Ekonomi 13:11: EBA'ya erişim ve uzaktan eğitim kolaylığı - Ekonomi 13:08: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 11:56: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37: Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 11:22: Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi 11:22: Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi 11:12: Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
Loading