ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira katkı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira destek verecek.ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürsel Baran Başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira katkıda bulunma kararı aldı.ATO Yönetimi ayrıca koronavirüs (Kovid-19) salgınının ATO üyeleri üzerindeki etkilerini hafifletecek iki ayrı çalışma başlattı.Geleneksel iftar yemeği yerine kumanya dağıtılacakAçıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediklerini belirterek, "Tüm gündemimizi virüs salgını kaplasa da hayat devam ediyor. Türkiye'nin bu süreci en az zararla atlatması için sorumluluk üstlenme zamanındayız. Birlik beraberlik içinde, varlığı da yokluğu da paylaşarak omuz omuza, gönül gönüle verdikçe ülke olarak her şeyin üstesinden geliriz. Kamu kuruluşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla, kamu görevlilerimizle, işçimizle, emeklimizle büyük bir ülkeyiz. Biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.Baran, faaliyeti duran işletmelerle bu işletmelerde çalışan personelin bu süreci atlatmalarına yardımcı olmak için de, geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğini iptal ederek ve oda bütçesinin Sosyal Yardımlar Faslında kalan bütün kaynağı kullanarak 10 bin kumanya dağıtacaklarını kaydetti. Baran, kumanyaların dağıtımı konusunda ATO üyelerinin veri tabanı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Oda üyeleriyle ilgili veri tabanından faydalanacaklarını bildirdi.ATO Yönetim Kurulu olarak, kampanyaya destek ve kumanya dağıtımıyla yetinmeyerek üyelerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kaynak aktarımı konusunu da gündeme aldıklarını ifade etti.Baran, ATO'nun son dönemde üç ayrı seferde kaynaklarını Nefes Kredisi ve KOBİ Destek Kredisi adı altında üyelerine aktardığını hatırlatarak, "Bu çalışmalarda ATO'nun mevduatını bankalara bloke etmiştik. Buradan dönen kaynağı yeniden bankalara aktararak çarpan etkisiyle üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılayacağız. Tüm dünyanın etkilendiği bu süreci ancak birbirimize destek olarak atlatabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA