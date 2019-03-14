ATO'dan "Nöbetçi Noter" Teşekkürü

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, nöbetçi noter uygulamasıyla üyelerinin zamandan tasarruf edeceğini, bekleme ve gecikmelerin son bulacağını belirterek, "Uygulama, iş hayatına dinamizm getirecek, piyasalar canlanacak. Nöbetçi noter uygulaması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Türkiye Noterler Birliğine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO üyelerinin, noterlerin hafta sonu çalışmasına ilişkin taleplerini birkaç ay önce Bakan Gül'e ilettiklerini belirtti. Şirket kuruluşu, mal alım satımı, vekaletname, onay veya sözleşme gibi birçok konuda sık sık noterlere başvurulduğuna işaret eden Baran, buraların hafta sonu kapalı olmasının ticari hayatta kesintilere neden olduğunu bildirdi.Baran, nöbetçi noter uygulamasının reel sektörde ticaretin kesintisiz devam etmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Adalet Bakanı Gül, iş dünyasının sesine kulak verdi. Hükümetimizin, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye ve kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarından çok memnunuz. Nöbetçi noter uygulaması sayesinde, hafta içi yoğun olan üyelerimiz işinden olmayacak. Cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri hizmet verecek. Noter işlemi gerektiren bir işe başlamak veya tamamlamak için hafta başını beklemek gerekmeyecek. Nöbetçi noter uygulamasıyla üyelerimiz zamandan tasarruf edecek, bekleme ve gecikmeler son bulacak. Uygulama, iş hayatına dinamizm getirecek, piyasalar canlanacak. Nöbetçi noter uygulaması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Türkiye Noterler Birliğine teşekkür ediyorum."