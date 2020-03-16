ATO'dan sektörler için "ödeme kolaylığı" talebi
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz.
16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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