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ATO'dan "Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi"ne ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Binlerce yıllık geçmişe sahip başkentimizin turizm potansiyelini ekonomik değere dönüştürerek hem Ankara'mıza hem de ülkemize katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

31.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:06 ATO'dan
Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Binlerce yıllık geçmişe sahip başkentimizin turizm potansiyelini ekonomik değere dönüştürerek hem Ankara'mıza hem de ülkemize katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Ankara'nın Ulus semtindeki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ni ziyaret etti.
Müzede, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel yapılan, ulusal ve uluslararası arşiv ve koleksiyonlardan derlenerek oluşturulan İstiklal Sergisi'ni de gezen Baran, sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Baran, Ankara'nın turizm potansiyelini açığa çıkarmak konusunda başlattıkları çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Ankara'nın binlerce yıllık tarihine dikkati çeken Baran, "Ankara, bizlere attığımız her adımda binlerce yıllık tarihe tanıklık etme fırsatı sunuyor. Saklı kalmış bu hazineleri gün yüzüne çıkararak farkındalık yaratmak istiyoruz. Binlerce yıllık geçmişe sahip başkentimizin turizm potansiyelini ekonomik değere dönüştürerek hem Ankara'mıza hem de ülkemize katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Türkiye İş Bankası, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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