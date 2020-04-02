Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ATO'dan üyelerine "kısa çalışma ödeneğine başvurun" çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İstihdamı korumak için üyelerimiz kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir.

02.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:20
ATO'dan üyelerine

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İstihdamı korumak için üyelerimiz kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir." ifadesini kullandı.

Baran yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinin üretim, ticaret ve istihdam kaybı yaşanmadan atlatılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyeti yavaşlayan veya durdurulan ATO üyelerinin istihdamı düşürmeden bu süreci geçirmelerinin ekonominin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna işaret eden Baran, "İstihdamı korumak için üyelerimiz kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, söz konusu uygulamanın işçiye gelir sürekliliği hakkı tanırken işverene de çalışanını kaybetmeme imkanı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un etkileri bittiğinde işimize gücümüze kaldığımız yerden ve daha sıkı sarılarak devam etmemiz gerekiyor. Bunu ancak yetişmiş, nitelikli iş gücümüzü kaybetmeden, onları üretimin, ticaretin içinde tutarak yapabiliriz. Bu konuda üyelerimizin ihtiyacı olan kaynağı kısa çalışma ödeneği sağlıyor. Başvurularınızı yapın ki çalışanlarınız da maaşsız kalmasın."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››ATO'dan üyelerine 'kısa çalışma ödeneğine başvurun' çağrısı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Ekonomi
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:58: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti devam edecek - Ekonomi 12:58: QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım - Ekonomi 12:54: GEKA, 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti - Ekonomi 12:54: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi 12:52: TİM Başkanı İsmail Gülle: "2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız" - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:40: İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler