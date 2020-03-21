Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ATO'dan üyelerine 'ücretsiz belge' desteği - Haberler

ATO'dan üyelerine "ücretsiz belge" desteği

Ankara Ticaret Odası (ATO) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle üyelerini desteklemek için hazırladığı belgeleri internet üzerinden ücretsiz vermeye başladı.

21.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:48
ATO'dan üyelerine
Ankara Ticaret Odası (ATO) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle üyelerini desteklemek için hazırladığı belgeleri internet üzerinden ücretsiz vermeye başladı.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda, reel sektörün tüm dünyayı etkileyen ve ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya bırakan Kovid-19 riski sürecinde, üyelerini desteklemek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. ATO üyelerinin https://www.atonet.org.tr/eatogiris adresinden alacakları Kayıt Sureti ve İhale Durum Belgesi ile bu belgelerin İngilizce versiyonları ücretsiz verilmeye başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda olarak Kovid-19 salgını riskiyle mücadele sürecinde hem üyelerini desteklemek hem ATO hizmet binasına gelmeden bu hizmetleri almalarını sağlamak amacıyla internet üzerinden alınan belgeleri ücretsiz verme kararı aldıklarını bildirdi.
Odanın çalışmalarının odak noktasının 157 bin üyesi olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:
"Tüm dünya koronavirüs nedeniyle zor günler yaşıyor ve bu sürecin ekonomik sonuçları olacağı muhakkak. ATO olarak üyelerimizi desteklemek ve bu sürecin en az zararla atlatılmasına katkı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere bir yenisini daha ekledik ve elektronik belgeleri ücretsiz verme kararı aldık. Hepimizin morale ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemi bir kat daha arttı. ATO olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerimizin yanındayız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Ankara Ticaret Odası, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ünlüler koronavirüse karşı uyardı - Haber Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı - Haber Sağlıkçılardan vatandaşlara destekleri için alkışlı teşekkür - Haber (Özel) Gönüllü Hijyen Timleri görevde - Haber Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Demirci, Soma ve Kırkağaç'tan destek - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading