ATO'dan virüse karşı dayanışma çağrısı

ATO Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgınına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım" ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com