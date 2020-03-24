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ATO'dan virüse karşı dayanışma çağrısı

ATO Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgınına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım" ifadesini kullandı.

24.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:49
ATO'dan virüse karşı dayanışma çağrısı
ATO Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgınına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım" ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

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