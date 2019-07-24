Haberler» Güncel» Haber

ATO'dan Yenimahalle'ye ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

24.07.2019 13:03 ATO'dan Yenimahalle'ye ziyaret
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Belediyede düzenlenen buluşmada konuşan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, küçük bir dükkan açılışına dahi gittiğini, esnafa her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "8 bin esnafın elini sıktım. Bir tanesi bile bana yüzünü buruşturmadı. Oy vermese bile beni sevdiklerini söylediler." dedi.
Göreve geldiği günden bu yana kimseyi ayırt etmediğini de sözlerine ekleyen Yaşar, "Herkese eşit hizmet götürdüm. Yasaların verdiği yetkiyi kullandım. 10 yıl görev yaptım 11'inci yılımdayım, hakkımda açılmış bir soruşturma yok. Neden, çünkü ben kanunun dışına çıkmadım. Kanunlara saygılı olacağız. Yenimahalle gerçekten çalışmalarımızla, projelerimizle ayrı bir ilçe haline geldi." dedi.
Yenimahalle'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da "Yenimahalleliler sizi çok seviyor. Her zaman yanınızdayız. Bizim tek derdimiz Ankara'nın hak ettiği yere gelmesidir." dedi.
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fethi Yaşar'a günün anısına tablo ve seramik vazo hediye etti.

Ankara Ticaret Odası, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
13:58   Başkan Kavaklıgil ilk istişare toplantısını yaptı
13:57   /fotoğraflar// Hakan Atilla'yı Berat Albayrak karşıladı
13:57   Yumurtadaki ihracat sıkıntısı
13:56   Yağmursuyu kanalına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
13:56   Yusufeli'nde kayalıklar profesyonel dağcılarla çelik ağlarla örülüyor
13:56   ÇGC Yerel medyanın sorunları giderek büyüyor
13:55   Kaleiçi Ortak Akıl Platformu'ndan 'Kesik Minare' talebi