- ATO, Duatepe'ye öğrenci gönderiyor

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- ATO, Duatepe'ye öğrenci gönderiyorATO Başkanı Baran: "Çanakkale'den sonra Duatepe ruhunu gençlerimize aktarmak istiyoruz"ANKARA - 14 yılda 35 bin ortaokul ve lise öğrencisini Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği topraklara götürerek, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu gençlerin algılamasını sağlayan Ankara Ticaret Odası (ATO), bu kez de Kurtuluş Savaşı'nın öneminin kavranması için Polatlı Duatepe'ye 3 bin öğrenci gönderiyor. ATO'nun Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile düzenlediği "Duatepe Yeniden Diriliş" isimli program kapsamında ilk kafile öğrencileri uğurlamak için bir tören düzenlendi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, MEB Şura Salonu önünde gerçekleşen törende bir konuşma yaparak, "Çanakkale 'den sonra Duatepe ruhunu gençlerimize aktarmak istiyoruz" dedi.ATO olarak 35 bini aşkın öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdiklerini kaydeden Baran, geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın tarihlerini doğru ve yerinde öğrenmelerinin çok önemli olduğunu düşündüklerini ve bu kez Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği Polatlı'ya öğrenci gönderdiklerini söyledi. Sakarya meydan Savaşı'nın Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğunu kaydeden Baran, şöyle konuştu: "Ankara'nın Polatlı ilçesini de kapsayan bir alanda gerçekleşen bu savaşın en önemli aşaması, Duatepe'nin geri alınmasıdır. Duatepe'nin düşman işgalinden kurtarılması, sadece bir tepenin geri alınması değil, bütün bir memleketin bağımsız kalma iradesinin ilanıydı. Bu zafer, dört bir yanda toprakları işgale uğramış bir milleti yeniden dirilten nefesti. Dünyadaki en meşru, en ahlaklı, en haklı savaşlarından birini sergileyerek destan yazan milletimiz, bizlere ve yeni nesillere eşi benzeri olmayan bir armağan bıraktı. Çanakkale'yi geçilmez yapan ruh, Duatepe'den başlayıp, düşmanı vatanımızdan kovarak, bir milletin hayat damarlarını yeniden açtı"Kurtuluş Savaşı'nın üzerinden bir asır zaman geçtiğini, istiklal ve istikbal mücadelesinin devam ettiğini anımsatan Baran, "Bu ülke, Çanakkale ile başlayan Kurtuluş Savaşı ile şiddeti zirve noktasına varan savaşlarda sadece düşmanla değil, yoklukla da savaşmış, güçlü ekonominin önemini kavramıştır. Bir ülkenin gücü, sadece askeri kuvvet değil, aynı zamanda ekonomisidir, sanayisidir, yetişmiş insan gücüdür, bilimidir, fennidir. Bugün çok daha net görüyoruz " şeklinde konuştu.Yerli ve milli üretimin öneminden bahseden Baran, "Bu önemi en çok da geleceğimiz olan, siz gençlerimizin kavraması gerekiyor. Bu yüzden ziyaret programınıza sizi üretimle ve ticaretle tanıştıracak bir de işletme eklendi" ifadelerini aktardı."Duatepe Yeniden Diriliş" programı ile Polatlı'ya götürülecek 3 bin öğrencinin ilk kafilesinde, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, İMKB Süvari Ortaokulu, Çanakkale Şehitleri Ortaokulu, Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Ahi Evran Ortaokulu, Nimet-Bahri Kutluözen Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu, Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu'ndan 235 öğrenci ve 15 öğretmen yer aldı. Program kapsamında öğrencilere, Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği Polatlı'da, Sakarya Şehitler Anıtı, Duatepe Anıtı, POTA Müzesi, Gordion gezdirilecek. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi de ziyaret edilecek.Düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tülücen, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, Süleyman Ekinci de katıldı. Törende, Ankara Kulübü Derneği üyesi seğmenleri Ankara ezgileriyle gösteri yaptı.