ATO İstihdam İçin Seferber Oldu

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" programı, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde tanıtıldı.157 bin ATO üyesinin "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında sağlanan teşvik ve desteklerden haberdar olması için harekete geçen ATO, yazılı ve görsel haberler, sosyal medya kanalları, dijital mecralar, gazete ilanları, outdoor tv yayınları ve şehrin çeşitli bölgelerine asılan pankartlar ve bez afişlerle kampanyaya dair farkındalığı artırmaya çalışıyor. Kayıtlı üyelerinin cep telefonlarına SMS ve elektronik postalarına da bilgilendirme mesajları gönderen ATO, hizmet binasını da dev ilanlarla donatarak İstihdam Seferberliği'ne dikkat çekiyor. ATO, ayrıca "Hangi destekten yararlanabilirim? İşletmem için hangi destek daha uygun?" diye soran ATO üyelerinin devlet teşvik ve desteklerinden sağlıklı bir şekilde haberdar olabilmelerini sağlamak için hizmet binasında "Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi" kurdu. İŞKUR ve KOSGEB uzmanlarının da periyodik olarak görev yaptığı merkezde ATO üyeleri, teşvik sağlayan kurumların teşvik ve destekleri hakkında detaylı bilgi alabildiği gibi ihtiyaç halinde bu kurumlarla iletişime de geçebiliyor. ATO, Başkent'teki üyelerinin istihdam destekleri başta olmak üzere devletin yatırım, üretim ve ihracata yönelik tüm destekleri hakkında bilgi alması için "Devlet Destekleri 2019" adıyla bir de kitap yayınladı. ATO üyeleri, KOSGEB'den İş-Kur'a, Ticaret Bakanlığından TÜBİTAK'a kadar işletmelere destek sağlayan tüm kuruluşların destek ve teşviklerini tek bir yayında bulabiliyor."Şu ana kadar 5-6 bin civarında talep geldi""Burası Türkiye Burada İş Var" kampanyasına yoğun ilgi olduğunu ve üyelerin destekler hakkında bilgilenmek istediğini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, "Biz de ATO olarak tüm imkanlarımızı istihdam seferberliği için seferber ettik" dedi.Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en büyük istihdam seferberliğinde devletin verdiği istihdam desteklerini ATO'nun 157 bin üyesinin her birine anlatmak için kapsamlı çalışma yürüttüklerini kaydeden Baran, "Ankara için hedefimiz, üye sayımızın üzerinde bir istihdam sağlamak. Şu ana kadar 5-6 bin civarında talep geldi. Bunlardan 4 bin kişiye ilave istihdam sağlandı. Talep her geçen gün katlanarak artıyor" dedi.Kampanya çerçevesinde ATO Hizmet Binası'nı kampanya görselleriyle giydirdiklerini, görünür yerleri afişlerle donattıklarını, açık hava reklamları, led ekran, yazılı ve görsel basın, gazete ilanı, web sitesi ve sosyal medyayı etkili bir biçimde kullandıklarını anlatan Baran, kayıtlı 157 bin ATO üyesinin de SMS ve e-posta ile bilgilendirildiğini söyledi. Baran, "Reel kesimdeki herkesin istihdam desteklerinden nasıl faydalanacağını öğrenmeleri için çalışıyoruz. Üyelerimizle destek sağlayan kurum ve kuruluşlar arasında köprü kuruyoruz. Bu konuda merkezimize yoğun talep var. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.Kampanya kapsamında nüfusun çoğunluğunu oluşturan gençlerin potansiyelini harekete geçirerek, istihdama kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Baran, "Ülke olarak sahip olduğumuz zenginliklerden en önemlisi genç nüfusumuz. Genç nüfusumuz istihdam seferberliğiyle ekonomimizin gücü olacak" dedi. - ANKARA