ERDAL ÇELİKEL - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yüksek İstişare Kurulunun (YİK) ilk kadın üyesi Eda Ersoy Tombakoğlu, "Girişimci kadınların daha çok olması gereken bir yerdeyim. Bence güçlü kadın, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye demek." dedi.Tombakoğlu, AA muhabirine, ATO YİK üyeliğine seçilme sürecini ve hedeflerini anlattı.Üniversiteden mezun olmasının ardından inşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya başladığını belirten Tombakoğlu, daha sonra eğitimini aldığı mimarlıkla ilgili ofis kurduğunu söyledi.Tombakoğlu, Türkiye'nin birçok yerinde proje ve müşavirlik hizmeti verdiklerine işaret ederek, olimpik yüzme havuzları, Diyarbakır Stadyumu ve çeşitli kongre merkezlerinin bu zamana kadar üstlendikleri işler arasında yer aldığını bildirdi.ASİAD'ın 3 yıldır başkanıSivil toplum kuruluşu yöneticiliği ve ardından ATO YİK'e seçilmesine ilişkin süreci değerlendiren Tombakoğlu, 2014 yılında Ankara Sanayici İş Adamları Derneğinde (ASİAD) Proje-İş Geliştirme Komisyon Başkanı olarak yönetim kuruluna girdiğini dile getirdi.Tombakoğlu, söz konusu görevde 6 ay kaldıktan sonra derneğin genel sekreterlik görevini üstlendiğini, 2015 yılında da ASİAD Başkanlığına seçildiğini vurguladı.Derneğin 3 yıldır başkanlığını yürüttüğünü dile getiren Tombakoğlu, "Böylece sivil toplum kuruluşu yöneticiliğine de adım atmış oldum." diye konuştu."ATO'nun davetini severek kabul ettim"ATO YİK üyeliğine gelişini de anlatan Tombakoğlu, kendisini bu göreve seçen ATO Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür etti.ASİAD Başkanı sıfatıyla Gürsel Baran ile birçok kez bir araya geldiğini anımsatan Tombakoğlu, şöyle devam etti:"Girişimci kadınların daha çok olması gereken bir yerdeyim. Kadın olmak, birçok avantajı ve dezavantajı beraberinde getiriyor. Bence güçlü kadın, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye demek. Kadın duyarlılığını her yerde hissediyoruz, biliyoruz. Kadını devre dışı bırakan bir anlayışın başarı sağlamadığını görüyoruz. O yüzden, ATO böyle bir davet yaptığında ben de severek kabul ettim. Bundan sonra da elimden gelen desteği vereceğim.""Erkekleri de mücadeleye davet etmeliyiz"Hayatın her alanında kadının yer alması gerektiğini ifade eden Tombakoğlu, kadın ve erkek arasında bir hiyerarşiden söz edilemeyeceğini söyledi.Tombakoğlu, hiyerarşi yerine iş birliği anlayışını daha doğru bulduğunu belirterek, "Erkekleri de bu mücadeleye davet etmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.Kız çocuklarında okullaşma oranının son 13 yılda yüzde 91'den yüzde 99 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Tombakoğlu, yüksek öğretimde okullaşma oranının da yüzde 10'dan yüzde 40'lara çıktığını hatırlattı.Tombakoğlu, Türkiye'deki üniversitelerde kadın öğretim görevlisi sayısının yüzde 45 ile dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğine işaret ederek, kadın girişimci sayısının 10 yıl öncesine göre yüzde 78 arttığını bildirdi.Kadın girişimci, çalışan ve milletvekili sayılarında da son yıllarda benzer gelişmeler kaydedildiğini belirten Tombakoğlu, "Bunların hiçbiri tabii ki yeterli değil ama büyük bir adımın göstergesi. Ben artık kadınların hayatta daha aktif rollerde yer alacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.YİK'in karar mekanizmasında yer almanın önemine değinen Tombakoğlu, "Verilecek kararlardan en önemlisi, kadınların daha hızlı hizmet alabileceği dijitalleşen bir sektörde ne yapabiliriz, bunu değerlendireceğiz. Bir başka önemli konu eğitim. Bu konuda çok fazla öncülük yapabiliriz." dedi."YİK üyeliğim demokratikleşme sürecinin doğru işlediğini gösteriyor"Kadınların sivil toplum kuruluşlarında görev almayı düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Tombakoğlu, "Ben bugün bu konumda yer alabiliyorsam, bunu demokratik bir ortamda kadının yükselebileceği bir makam olarak da görmemiz lazım. Bu, demokratikleşme sürecinin ne kadar doğru işlediğini gösteriyor." diye konuştu.Tombakoğlu, kadınları artık evde oturan değil, çalışan ve her konuda aktif, kendisi ve devleti için hizmet eden kadınlar olarak görmek istediğini dile getirdi.Ankara'ya yönelik projelere de değinen Tombakoğlu, şunları kaydetti:"Başkente yakışır kapalı ve açık alanlarımızın oluşturulması gerekiyor, her şehrin kendini ifade ettiği meydanları, çarşıları gibi. Bizde bir ahilik geleneği vardır. Biz şehirciliği yeni öğrenmiyoruz. Avrupa 'ya örnek olmuş projelerimiz bulunuyor fakat yapılacak çok da şey var. Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi çok önemli. Oralar esnafın ve tüccarın hakkı kaybolmadan, biraz yaya öncelikli, gelen turistleri de gezdirebileceğimiz kıymetli mekanların oluşturulduğu yerler. Biz şehirlerimizi ihya ve inşayı bir arada yapmalıyız. Bu, Ankara için de geçerli."