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ATO'nun canlı satranç performansının ön gösterimi Ankaralılarla buluştu

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) bu yıl 28-29-30 Kasım tarihlerinde ATO Congresium'da düzenleyeceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda (UAMB) yapılacak canlı satranç performansının ön gösterimi bir AVM'de yapıldı.

24.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:49ATO'nun canlı satranç performansının ön gösterimi Ankaralılarla buluştu
Ticaret Odası'nın (ATO) bu yıl 28-29-30 Kasım tarihlerinde ATO Congresium'da düzenleyeceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda (UAMB) yapılacak canlı satranç performansının ön gösterimi bir AVM'de yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'in izlediği gösteriye Türkiye'de ilk kez satranç müzesi kuran Gökyay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Birten Gökyay da katıldı.

Etkinlikte Gökyay Satranç Vakfı Kulübü oyuncuları gerçek satranç üzerinde oynarken, tahtada yaptıkları her hamle Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından yerde çizilen satranç tahtası üzerinde yöresel halk oyunları eşliğinde temsil edildi. Gökyay Satranç Vakfı Spor Kulübü oyuncularının berabere bitirdiği oyunu halk oyunu ekipleri Seymen oyunu ile sonlandırdı. Canlı satranç performansı vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle izlendi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, insanlığın icat ettiği en başarılı zeka oyunlarından birinin satranç olduğunu ve stratejiye dayandığını belirterek, marka üretmenin de planlama ve stratejiye dayanması nedeniyle satrançla benzerlik taşıdığını söyledi. 3 gün boyunca Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda konuşmacıların yanı sıra çeşitli etkinliklerin ve gösterilerin de bulunacağını kaydeden Baran, tüm vatandaşları marka konusunun her yönüyle ele alınacağı Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'na davet etti.

Canlı satranç performansı etkinliğine ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka, Reklam ve Pazar Geliştirme Çalışma Grubu Başkanı Nihat Uysallı, ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka, Reklam ve Pazar Geliştirme Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Süleyman Ekinci, ATO Meclis Üyeleri Belgin Sağdıç, Sermurat Küçükgül ve Mustafa Tekeli, Marka, Reklam ve Pazar Geliştirme Çalışma Grubu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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