ATO'nun iş insanlarına yönelik eğitim programları başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, meslek komitelerinin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda eğitim düzenlediklerini belirterek, "Dünyadaki değişimi takip ederek üyelerimize eğitim programları hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, 2020'nin ilk eğitim programının, "İş İnsanları Seminerleri" ve "Farklı Kuşaklarla Başarmak-Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?" başlıklı eğitimle ATO Meclis Salonu'nda başladığını bildirdi.

ATO'nun uzun yıllardan beri meslek komitelerinin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda eğitim düzenlediğini hatırlatan Gürsel Baran, "Dünyadaki değişimi takip ederek üyelerimize eğitim programları hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'de kurulan şirketlerin yüzde 80'inin 5 yıl içinde kapandığına dikkati çekerek, "Girişimcilik ruhumuzda var, fakat personel yönetmeyi bilmiyoruz. Hesap yapmadan, nakit akışını düzenleme bilgisine sahip olmadan, kurumsal yönetimi bilmeden şirket yönetenler maalesef iflaslara neden olabiliyor. Bir şirketin kapanması sadece o şirket ve çalışanları için değil, ülke ekonomisi için de bir kayıp. Bunu önlemenin yolu da bilgi sahibi olmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Davranış ve Değer Eğitmeni Demet Gökçınar'ın gerçekleştirdiği "Farklı Kuşaklarla Başarmak-Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?" başlıklı seminerde, farklı kuşakları tanıma, kuşaklar arası empati ve iş birliği ile iletişim becerileri ele alındı.

Başvuruların ATO'nun internet sitesinden yapıldığı İş İnsanları Seminerleri'nin gelecek programları şöyle:

28 Şubat 2020 - Neslihan Çetinkaya: Yöneticiler İçin Kritik Finansal Tablolar "Finansal Tablolarda Kilit Noktalar Nelerdir?"

4 Mart 2020 - Güler Manisalı Darman: Sürdürülebilir Şirketler İçin Kurumsal Yönetim "Nesillere Yayılan Şirketler İçin Kurumsal Yönetim Neden Önemlidir?"

6 Mart 2020 - Taner Çağlı: -1'den 0'a İngilizce "Türkler İngilizce Öğrenirken Neden Zorlanır?"

11 Mart 2020 - Funda Durmaz: İnsan Kıymetleri "İnsan Kaynakları Süreçleri Nelerdir?"

13 Mart 2020 - Sabit Sakin: Satışta Dönüşüm Şifreleri "Satışta Yeni Nesil Yaklaşımlar, Mega Trendler"

Kaynak: AA