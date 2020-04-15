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ATO Pandemi Koordinasyon Masası toplandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ticaretin devamı için süreci kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

15.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:50
ATO Pandemi Koordinasyon Masası toplandı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ticaretin devamı için süreci kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.
Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Pandemi Koordinasyon Masası toplantısı Baran'ın katılımıyla yapıldı.
Baran toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadele sürecinde üyelerinin gündeme getirdiği bütün konuları değerlendirdiklerini belirterek, "Ticaretin devamı için süreci kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kovid-19 ile mücadele sürecinde iletişim ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Baran, ATO'da kurulan Pandemi Koordinasyon Kurulu sayesinde üyeleriyle daha sağlıklı, etkili, doğru iletişim ve koordinasyon kurulabileceklerini, çözüm sürecinde daha hızlı hareket edebileceklerini vurguladı.
Toplantıda, ATO üyelerinin sektörel talepleri ve salgınla mücadele sürecinde yapılacaklar ele alındı.
Ayrıca Ankaralı firmaların ucuz ve kolay maske temin etmesini sağlamak için Sağlık Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile irtibata geçilmesi kararlaştırıldı.
Salgın sürecinde reel sektörde yaşanan iş hacmindeki daralma konusunun da ele alındığı toplantıda, ATO üyelerinin finansman ihtiyacı değerlendirildi.
Toplantıda, ATO'nun geçmiş dönemde üç kez en büyük kaynağı aktardığı Nefes Kredisi'nin uzun vadeli ve düşük faizli finansman olarak üyelere kullandırılması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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