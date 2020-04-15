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ATO Pandemi Koordinasyon Masası toplandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Pandemi Koordinasyon Masası, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Başkanlığı'nda ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil ve ATO Genel Sekreteri, Yardımcıları ve birim yetkililerinin katılımıyla sosyal mesafe...

15.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:11
ATO Pandemi Koordinasyon Masası toplandı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Pandemi Koordinasyon Masası, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Başkanlığı'nda ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil ve ATO Genel Sekreteri, Yardımcıları ve birim yetkililerinin katılımıyla sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak toplandı. Toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay da video konferans aracılığıyla katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, ATO üyelerinin komiteleri ve ATO Destek Masası aracılığıyla ilettiği sektörel talepler ve salgınla mücadele sürecini rahatlıkla atlatabilmesi için yapılacaklar ele alındı.

Toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, "Koronavirüsle mücadele sürecinde üyelerimizin gündeme getirdiği, bize ilettiği bütün konuları değerlendirdik. Ticaretin devamı için süreci kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çeken Baran, "ATO'da kurulan Pandemi Koordinasyon Kurulu sayesinde üyelerimizle daha sağlıklı, etkili, doğru iletişim ve koordinasyon kurulabileceğiz. Çözüm sürecinde de daha hızlı hareket edebileceğiz" diye konuştu.

-ATO üyelerine maske temini-

Başkent'te faaliyetlerine devam eden işletmelerde hijyen koşullarının sağlanması konusunun gündeme geldiği toplantıda, 10 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde maske takma zorunluluğuna dikkat çekildi. Bu süreçte Ankaralı firmaların ucuz ve kolay maske temin etmesini sağlamak için Sağlık Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile irtibata geçilmesi kararlaştırıldı.

-Uzun vadeli, düşük faizli kredi-

Pandemi sürecinde reel sektörde yaşanan iş hacmindeki daralma konusunun da ele alındığı toplantıda, ATO üyelerinin finansman ihtiyacı değerlendirildi. Toplantıda, ATO'nun geçmiş dönemde üç kez en büyük kaynağı aktardığı Nefes Kredisi'nin uzun vadeli ve düşük faizli finansman olarak üyelere kullandırılması için çalışmaların hızlandırılmasına yönelik katkı sağlama kararı alındı.

-Toplantılara video konferansla devam edilecek-

ATO Pandemi Koordinasyon Masası'nın gelecek toplantılarının video konferans yöntemiyle yapılmasına ve her toplantıya, gündemde yer alan konuyla ilgili bir kamu yetkilisinin de dahil edilmesine karar verildi.

Toplantıya ATO Genel Sekreter Vekili Gökhan Özdemir, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Arif Sezgin ve Sançar Sefer Süer, Hukuk Müşaviri Emine Aksoy Yılmaz, Meslek Komiteleri ve Komisyonlar Müdürü Selcen Advan ile İktisadi ve Hukuki Araştırmalar Müdürü Mehmet Cömert katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi
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