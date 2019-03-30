Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası (ATO) sınavla hukuk fakültesi mezunu uzman yardımcısı alacak. ATO'nun tarihinde ilk kez sınavla eleman alacağını bildiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünde sözleşmeli olarak istihdam edeceğimiz uzman yardımcıları, objektif kriterlerle değerlendirilerek işe alınacak" dedi.ATO, Ticaret Sicili Müdürlüğünde istihdam etmek üzere, Hukuk Fakültesi'nden mezun uzman yardımcısı almak için sınav açtı. Kamu Personeli Seçme Sınavı P4 puan türünden en az 75 ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce puan türünden en az 60 puan alan adayların başvurabileceği sınav için müracaatlar 30 Nisan'a kadar sürecek.Hukuk Fakültesi veya dengi fakültelerden mezun olma şartı aranan sınavda adayların başvuru tarihinde 35 yaşı aşmaması ve sınav için öne sürülen genel şartları taşıması gerekiyor.Son üç yıl içerisinde KPSS-P4 puan türünden 75 puan alma ve YDS İngilizce puan türünden en az 60 ya da TOEFL-IBT sınavından 72 puan ve IELTS sınavından en az 5 puan alma şartı istenen sınavda başvurular 30 Nisan tarihine kadar Ankara Ticaret Odası Genel Evrak Kayıt birimine elden ya da posta yoluyla yapılabilecek.KPSS-P4 puan türünden aldığı puana göre sıralanacak olan en yüksek puana sahip 18 aday, ATO'nun belirleyeceği tarihte sözlü sınava çağrılacak. Adayların genel kültür ve hukuk bilgilerinin ölçüleceği sözlü sınavda başarı puanı, sözlü sınav ile KPSS-P4 sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.ATO'nun eleman alımı sınavını değerlendiren ATO Başkanı Baran, ATO'nun tarihinde ilk kez sınavla eleman alacağını söyledi. Eleman seçiminin objektif ve bilimsel kriterlere göre yapılacağını kaydeden Baran, "Odamızda üyelerimize hizmet vermek üzere istihdam edeceğimiz personelin alanında yetkin olmasını istiyoruz. Sınavda başarı gösteren adayların işe alımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ANKARA