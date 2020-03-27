ATO, üyelerinin aidat ödemelerini ekim ayına erteledi

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin haziranda ödemesi gereken aidatları ekim ayına erteledi.Odadan yapılan yazılı açıklamada, ATO'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticari hayat üzerindeki etkilerinin en az düzeyde hissedilmesi için attığı adımlara bir yenisinin eklediği bildirildi.Bu kapsamda, ATO üyelerinin haziranda ödemesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatların, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeden ekim ayına ertelendiği belirtildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, virüsle mücadele sürecinde üyelerinin sağlıklarına odaklanmaları için bu kararı aldıklarını ifade etti.Baran, şunları kaydetti:"Kovid-19'a karşı amansız mücadele verdiğimiz bu süreçte hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve ekonomik daralmanın en düşük seviyede kalması için çalışmalıyız. Bu konuda yaptığımız girişimler olumlu sonuç verdi ve üye aidatları ekim ayına ertelendi."

Kaynak: AA