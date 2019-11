ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Hitit Rallisi yeniden evine dönüyor"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Başkent'in otomobil sporları açısından önemli bir değeri durumundaki Hitit Rallisi de yeniden evine dönüyor. Bildiğiniz üzere en son 2013'te Ankara'da yapılmıştı. Ondan önce yine bir 5 yıl kadar Ankara dışında gerçekleştirilmişti. Başkent'in bu önemli spor dalına ev sahipliği yapmasını çok önemsiyoruz" dedi.



Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen Ankara'nın önemli değerleri ve markalarının bir araya geleceği 'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları' öncesinde, Ankara'nın otomobil sporlarındaki önemli bir değeri olan Hitit Ralli'si 15 yıl aradan sonra Başkent'e geri dönüyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği '2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası'nın son yarışı olan ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46'ncı Hitit Rallisi ile ilgili ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran basın toplantısı düzenledi.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, 2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası'nın son yarışı 'Ankara Ticaret Odası Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları' ana sponsorluğunda 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Baran, "Ankara'nın önemli değerleri ve markalarının bir araya geleceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları organizasyonu öncesinde, Başkent'in otomobil sporları açısından önemli bir değeri durumundaki Hitit Rallisi de yeniden evine dönüyor. Bildiğiniz üzere en son 2013'te Ankara'da yapılmıştı. Ondan önce yine bir 5 yıl kadar Ankara dışında gerçekleştirilmişti. Başkent'in bu önemli spor dalına ev sahipliği yapmasını çok önemsiyoruz. Formula 1, Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi spor organizasyonları, katılım ve izleme rekorlarına imza attıkları gibi, yapıldıkları ülkelere doğrudan ve dolaylı yollarla milyarlarca dolarlık ekonomik kaynak sağlıyor" ifadelerini kullandı.



"Hitit Rallisi, Ankara'nın bir markasıdır"



Hitit Rallisi'nin Ankara için öneminden bahseden Baran, "Tüm dünyada yaklaşık 1,8 milyar kişinin televizyon başında izlediği Formula 1 yarışları spor, endüstri ve eğlence etkinliği olmasının yanı sıra düzenleyen ülkeler için de çok büyük bir tanıtım fırsatı haline geliyor ve marka değerlerini yükseltiyor. Bu yarışlar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 200 bin kişi seyahat ediyor ve otellerdeki doluluk oranları artıyor. Turist başına harcama miktarı normal turistlerden daha yüksek olarak gerçekleşiyor. Yarışlar nedeniyle dünyanın 30 ayrı ülkesinde 50 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu tür organizasyonların sürekliliğini sağlamak, ortaya çıkardığı faydayı da artırıyor. Hitit Rallisi Ankara'nın bir markasıdır. Bu markaya sahip çıkmak ve tanınırlığını artırmak görevi de bizlere düşmektedir" şeklinde konuştu.



"Şehir içinde seyirci özel etabı en son 2004 yılında yapıldı"



Etkinliğin düzenleneceği yer ve saatlerin bilgisini de konuşmasında aktaran Baran, "2019 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu takviminde 6 yarıştan oluşan 'Zafer Vatansever Ralli Kupası'nın sahibini belli edecek olan 'ATO Marka Buluşmaları 46'ncı Hitit Rallisi'nin seremoni startını, 16 Kasım Cumartesi günü burada vereceğiz. Hitit Rallisi'nin yıllardır Ankara dışında yapıldığını söylemiştik. Şehir içindeki seyirci özel etabı da en son 2004 yılında yapılmıştı. Bu yıl, ATO Bahçesi'nde vereceğimiz startın ardından Armada Alışveriş Merkezi'nde 'Yenimahalle Belediyesi Seyirci Özel Etabı' gerçekleştirilecek. Böylece 15 yıl aranın ardından Ankara'nın merkezi ralli yarışlarına ev sahipliği yapmış olacak. 17 Kasım Pazar Günü ise ekipler Balışeyh, Tulumtaş, Ücret Mahalleleri bölgesinde; 90 kilometresi Özel Etap olmak üzere toplam 370 kilometre yol kat edecekler. Aynı gün yine burada yapacağımız törenle Zafer Vatansever Ralli Kupası'nı sahibine teslim edeceğiz. Ralli seven tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.



"Sezon boyunca 'Kadına Şiddete Hayır' yazısını taşıdım"



Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 Kadın Pilotlar Birincisi Özlem Uludağ Gülcan, aracının üstünde 'Kadına Şiddete Hayır' yazılı sloganla sezon boyunca yarıştığını söyleyerek amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Motor sporlarının daha çok erkek egemen bir spor olduğunu sözlerine ekleyen Gülcan, fiziksel zorluklar yaşasa da her kadının yapabileceği bir spor olduğunu aktardı. Gülcan, "Motor sporları erkek egemen bir spor olarak görünüyor ama kadın olarak da yapılabilir bir spor. Elbette zorlandığım anlar oluyor. Bunun dışında bir erkekten farklı olarak zorlandığım bir konu yok. Her kadının yapabileceği bir spor. Biz yarıştığımız zaman sadece kadınlarla yarışmıyoruz, genel klasmandaki diğer erkeklerle de yarışıyoruz. Bir Ankaralı olarak Ankara'nın milliyetçisiyim. Ankara'ya yeniden Hitit Rallisi'nin gelmesinden dolayı çok mutluyum. Ankara Ticaret Odası'nın destekleriyle gelecek sene ulusal yarışa da ev sahipliği yapacağız. Bizim yarışlarımız maliyetli. Motor sporları pahalı bir spor. Kullandığımız lastikten giydiğimiz kıyafete kadar hepsi maliyet gerektiriyor. O yüzden sponsorsuz bu işi yapmak zor. Destek bekliyoruz. Bu sezon boyunca benim aracımda 'Kadına Şiddete Hayır' yazısı vardı. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Gün geçmiyor ki kadına şiddet olayıyla karşılaşmayalım. İnşallah faydalı olmuştur" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından ATO Başkanı Gürsel Baran, etkinlik alanında bulunan ralli aracına binerek motor testi yaptı. Baran daha sonra Hitit Rallisi açılış konuşmalarını dinlemeye gelen misafirlerle fotoğraf çektirdi. - ANKARA

