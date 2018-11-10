ATO Yönetiminden Başkan Çetin'e Ziyaret

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:03



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:03

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret etti.Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, önceki dönemlerden TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci Pursaklar'da Başkan Selçuk Çetin'i ziyaret etti. Tebessüm Konağında misafirlerini ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ziyaretten dolayı heyete teşekkür etti. Ankara Fuar Alanı hakkında istişarelerde bulunan ATO Yönetimi, çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. ATO Başkanı Baran, Akyurt Fuar Alanı'nın Ankara için büyük önem taşıdığını söyledi. ATO Başkanı Gürsel Baran, Başkan Selçuk Çetin'e üzerinde Selçuklu Şifa Objeleri bulunan bir hediye takdim etti. Ziyaretin ardından ATO Yönetimi ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Akyurt'taki Fuar Alanı inşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. - ANKARA