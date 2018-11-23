Ato Yüksek İstişare Kuruluna Seçilen İlk ve Tek Kadın

Gerçekleştirilen toplantıda en genç ve tek kadın kurul üyesi olması ile dikkatleri çeken Tombakoğlu Ankara bünyesinde ortak akıl ve güç birliğinin önemini vurguladı. Tombakoğlu, 3 dönem boyunca sürdürdüğü Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince ekibi ile birlikte Kentsel Tasarım, Kadın ve Dijital Dönüşüm temalı 3 Uluslararası Zirve ve 1 Uluslararası Kültür Festivali gerçekleştirdi.

Başkent artık sağlık kuruluşları, üniversiteleri, teknoparkları, organize sanayi bölgeleri ve savunma sanayisiyle öne çıkıyor. Sektörel bazda değerlendirildiğinde savunma sanayii Ankara ekonomisinde önemli yer tutuyor ve fark yaratıyor. Aselsan, Roketsan, Havelsan, TAI gibi savunma sanayisinin önemli firmalarına ev sahipliği yapıyor. Üretilen ürünler gerek toplam ve kilogram başına ihracata gerekse istihdam ve bölgesel kişi başına milli gelire önemli katkı sağlıyor.

BAŞKENTTEN "190 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR"

ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu: "Memur kenti kimliğinden sıyrılan Ankara yeni kimliği ile sanayi ve ticaretin merkezi haline geldi. Ankara bugün 190 ülkeye ihracat yapabilen bir şehir. Kentin sağlık, fuar ve kongre turizmi gibi çok önemli potansiyelleri var. Başkentimizin sahip olduğu tüm potansiyellerini ön plana çıkartan projeler üretmeli, üretimi,ihracatımızı artırmalı, yerli ve milli markalarımıza sahip çıkarak güçlü bir Ankara için üzerimize düşeni yapmalıyız. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere Başkentte üretimin ve istihdamın artması, yani ülkemizin zenginleşmesi ve kalkınması adına bizlerde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları almaya hazırız. Şehrimizin inşa ve ihyasına katkı sunmak adına, istişare edip projelendireceğimiz üretim ve sanayi odaklı tüm çalışmalarda ASİAD olarak odamızın destekçisi olmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte, şehrimizin bu potansiyellerini kullanarak daha çok çalışmalı, güçlü bir Ankara için üzerimize düşeni yapmalıyız."