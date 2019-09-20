Atölye Günleri'yle Büyükada'da sanat şöleni başlıyor

Atölyeyi ziyaret edenler, sanatçının üretim sürecine kadar birçok şeyi yerinde inceleyebilecek.

16.İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında Büyükada'da üretmekte olan dört sanatçı ve tasarımcı bir araya gelerek 20 – 22 Eylül 2019 tarihlerinde atölyelerini ziyarete açıyor. İlerleyen günlerde tüm adaları kapsayan, adalarda üreten tüm sanatçı ve tasarımcıların dahil olabileceği geniş katılımlı açık atölye günlerinin temelini atan bu etkinlikte, ziyaretçiler katılan sanatçı ve tasarımcıların normalde ziyarete açık olmayan atölyelerini bir harita yardımı ile üç gün boyunca belirtilen gün ve saatlerde ziyaret ederek bilgiler edinebilecek, üretim süreçlerini ve eserlerini onların kendi çalışma ortamlarında gözlemleyebilecek ve izleyebilecekler.