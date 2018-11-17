Atölyesinde 40 Yıldır Saz Yapıyor

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:05



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:05

Erciş ilçesinde 62 yaşındaki Abdul Menaf Koçak, evinin yanında oluşturduğu küçük atölyede yaklaşık 40 yıldır saz yapıyor.Koçak, yaptığı açıklamada, 1972 yılında müzik aletleriyle tanıştığını, bir süre sonra da evinin yanında oluşturduğu atölyede saz üretimine başladığını söyledi.Çevre il ve ilçelerden gelen talep üzerine imalat ve tamir yaptığını anlatan Koçak, "Ustalarımızdan öğrendiğimiz bilgilerle mesleğimizi geliştirdik. Ancak şimdi malzeme ve çalışacak eleman anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Son donemde kısa sap bağlamalar ve oyma sazlar tercih ediliyor. Gitar, keman, cümbüş diğer vurmalı ve nefesli çalgıların tamiratını da yapıyorum." dedi.Koçak, şu anda en iyi saz sapının fırınlanmış gürgen ağacından yapıldığını, farklı frekanslarda ses çıkaran dut, kestane, ardıç, maun ve akçaağaç gibi türlerin de tercih edildiğini anlattı.Bağlamada tellerin gövdeye yakınlığı, kapak genişliği, uzunluğu ve her yönüyle doğru bir terazide olması gerektiğine işaret eden Koçak, şöyle konuştu:"Eğer yaprak bağlama yapacaksak malzemeyi şerit testerede ince ince kesiyoruz. Sıcak suda bekletiyoruz, daha sonra parçaları kalıpta eğiyoruz. Parçaları yan yana getirip yapıştırarak teknemizi hazırlıyoruz. Ardından sapını ve kapağını takıyoruz, tesviyesini, zımparasını yapıp, polyesterini atıyoruz."Adnan Karakoç ise bir süre önce Koçak'a saz yaptırdığını ve ilçede böyle bir değerin olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.