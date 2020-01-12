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ATP Cup'ta şampiyon Sırbistan

Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı ATP Cup Tenis Turnuvası'nda İspanya'yı 2-1 yenen Sırbistan şampiyon oldu.

12.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:28ATP Cup'ta şampiyon Sırbistan
'nın ev sahipliği yaptığı ATP Cup Tenis Turnuvası'nda 'yı 2-1 yenen Sırbistan şampiyon oldu.
Avustralya'nın Brisbane, Perth ve Sidney kentlerinde, 24 ülkenin katılımıyla ilk kez düzenlenen turnuva, İspanya ile Sırbistan arasındaki final mücadelesiyle sona erdi.
Teklerdeki ilk maçta İspanyol Roberto Bautista Agut, Sırp Dusan Lajovic'i 2-0 yenerken, ikinci tekler maçında Sırp Novak Djokovic, İspanyol rakibi Rafael Nadal'ı 2-0 mağlup ederek durumu 1-1 yaptı.
Çiftler maçında Novak Djokovic ve Viktor Troicki ikilisi, İspanyol Pablo Carreno Busta-Feliciano Lopez çiftini 2-0 yendi ve Sırbistan'a şampiyonluğu getirdi.

Sırbistan Karadağ, Avustralya, İspanya, Spor

Kaynak: AA

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