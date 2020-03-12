ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı
Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.
12.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:57
Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.
Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, müsabakaların 6 hafta boyunca askıya alındığı belirtildi.6 haftalık süreç boyunca iptal olan erkek tenis müsabakaları şu şekilde: - Miami Açık- The Fayez Sarofim & Co U.S. Erkekler Toprak Kort Turnuvası- Hassan II Grand Prix- The Rolex Monte-Carlo Masters- Barcelona Açık - Banc Sabadell
- Macaristan Açık
Kaynak: DHA
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