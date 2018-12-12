Atradius'tan İhracatçılara %90 Ödeme Garantili Sigorta

Dünya alacak sigortası pazarındaki gücü ve 50'den fazla ülkedeki stratejik varlığı ile dünya çapında ticari alacak sigortası, kefalet sigortası ve tahsilat hizmetleri sunan İspanya merkezli Atradius, 2007 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Alacak sigortası alanında dünyada ikinci sırada yer alan Atradius, global piyasalar için önemli bir yıl olması beklenen 2019'da, şirketlerin güvenli ticaret yapabilmesi ve ihracat alanında büyüyebilmesi için risk yönetiminde destek olarak ihracatçı şirketlerin yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırıyor.

Alacak sigortası ile geleceğini güvence altına almak isteyen şirketler, yaptırdıkları poliçeyle birlikte çalıştıkları mevcut veya potansiyel müşterilerinin finansal analizlerini önceden bilerek ticaretlerinde minimum risk alıyor. Sahip olduğu bilgi ağıyla risk analiz partneri olarak da önemli bir rol üstlenen Atradius, poliçe sahibi şirketlerin beklenmeyen hasarlara maruz kalmasını önlerken, nakit akışlarının etkilenmemesi için de gerekli planlamayı yapabilmelerini sağlıyor.

İhracata tam destek

Ekonomik kırılganlıkların arttığı dönemlerde ihracatın şirketler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesine ve alacak sigortasının da bu doğrultuda şirketlerin rehberi konumunda olmasının önemine inanan Atradius, 50'den fazla ülkedeki stratejik varlığıyla dünya çapında ticari alacak sigortası, kefalet sigortası ve tahsilat hizmetlerini Türk şirketlerine sunuyor.

Aynı zamanda dünyanın ikinci büyük alacak sigortası şirketi olan Atradius, Türk şirketlerine yurt dışında çalışmak istedikleri yabancı şirketlerin kredibilite değerlendirmesinin yanı sıra limitleri kapsamında yapılan satışların bedellerinin ödenmemesi durumunda toplam tutarın yüzde 90'ını ödemeyi taahhüt ederek müşterilerine yurt dışında güvenli satış imkanı sunuyor.

2019'da yüzde 50 büyüme hedefi

2019 yılında yüzde 50 büyüme hedefleyen Atradius Türkiye, yeni pazarlarda müşteri kazanmak isteyen firmalara bir anlamda ihracat danışmanlığı yapıyor. Genel Müdür Taner Işık, tekstil, demir-çelik, otomotiv, beyaz eşya gibi imalata dayalı tüm sektörlerin ihracat konusunda avantajlı konumda olduğunu söylüyor. Özellikle ekonomisinde yüksek büyümeyi sürdüren Kuzey Amerika'nın ihracat için öne çıkan bölgelerin başında geldiğini belirten Işık, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika'da bazı ülkelerin Avrupa Birliği gibi geleneksel pazarlara kıyasla ciddi büyüme potansiyeli taşıdıklarını ifade ediyor.

Firmaların satışlarının azaldığı, finansman ulaşımının zorlaştığı ve likidite sorununun arttığı dönemlerde alacak sigortası poliçesi bulunan şirketlerin güvenli ticaret yapmaya devam edebildiğini ifade eden Işık, "50'den fazla ülkede, 160 ofis ve 4 bine yakın çalışanımızla sahip olduğumuz bilgi birikimini Türkiye'deki iş ortaklarımıza aktarıyoruz. Uzun vadede şirketlere kazanç oluşturma yönünde de yardımcı olan alacak sigortasının Türkiye'de daha çok şirket tarafından etkili bir şekilde kullanılması ve alacak sigortasının faydalarının aktarılması için de çalışmalarımızı devam ettirirken, Türk firmalarının yerel ve global gereksinimlerini detaylı şekilde inceleyip onlara en doğru çözümleri sunuyoruz. Atradius olarak amacımız risk yönetimindeki bilinci artırarak iş ortaklarımızla birlikte güvenle büyümek" diyor.