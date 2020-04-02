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ATSO 138 yaşında

Antalya Ziraat ve Ticaret Odası ismiyle 3 Nisan 1882 tarihinde kurulan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 138 yaşında girdi.

02.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:59
ATSO 138 yaşında
Antalya Ziraat ve Ticaret Odası ismiyle 3 Nisan 1882 tarihinde kurulan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 138 yaşında girdi. ATSO Başkanı Davut Çetin, her yıl geniş bir katılım ile kutladıkları yıl dönümünü, bu yıl korona virüs nedeniyle buruk bir şekilde karşıladıklarını söyledi.

ATSO'nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ülkenin kötü bir süreçten geçtiğini vurguladı. Çetin, "3 Nisan'da Odamızın 138. Kuruluş yıl dönümünü kutlamayı planlıyorduk. Bu vesileyle Kente Önem Katanlar (KÖK) adı altında markalaştırdığımız ve bu yıl yeni içeriğiyle ilk kez düzenleyeceğimiz törende ödül alanlar adına kentimize armağan edeceğimiz Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunun açılışını da gerçekleştirecektik. Bugün ise gündemimiz çok farklıdır. Dünya, ülke ve kent ekonomisini derinden sarsan ve bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Son dönemde, önceliğimiz sağlık olmak üzere ATSO olarak gündemimizin temel maddesi üyelerimizin işlerini ve oluşturdukları istihdamı korumaktır. Bunun için yönetim kurulumuzla ve meslek komitelerimizle yoğun bir çalışma trafiği yürütüyor, üyelerimizin taleplerini ilgili makamlara iletmek üzere adeta mekik dokuyoruz" dedi.

ATSO'nun birçok tarihi olaya tanıklık ettiğini kaydeden Davut Çetin, "İnanıyorum ki; bu zor günler de gelecekte Antalya ve ATSO tarihinin ele alındığı kitaplarda yaşanmış ve daha da güçlenerek geride bırakılmış dönemlerden birisi olarak yazılacaktır. Bu vesileyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 138. yılını kutluyor, Odamızı kuran ve bugünlere getiren herkese ve değerli üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş kurucularımızı ve üyelerimizi rahmetle anıyorum. Bütün üyelerimize sağlık, bereket, başarı dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››ATSO 138 yaşında - Haberler

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