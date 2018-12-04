Antalya
'da, ATSO 4.0 Proje Toplantısı yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Antalya geleceğini konuşuyor", "ATSO 4.0 Proje" toplantısına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel
, ATSO Başkanı Davut Çetin ve Akdeniz Üniversitesi
Rektörü Mustafa Ünal
katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türel, günümüzde gelişen dijital teknolojinin, iş yaşamı, eğitim, sağlıksistemleri gibi her alanda yaşamı değiştirdiğini belirtti.
Bilişim ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelerin yerel yönetimleri de şehirlerini dönüştürüp yeniden yapılandırmaya zorladığını kaydeden Türel, kentlerin olağanüstü hızla gelişmesi, belediyeciliğin önüne de yeni meydan okumalar getirdiğini aktardı.
Akıllı kentleşme sürecindeki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Türel, ulaşımda, sağlıkta, güvenlikte, belediye hizmetlerinde, yeni bir dönem başlattıklarını, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak etap etap bunları hayata geçirdiklerini bildirdi.
Münir Karaloğlu,Antalya
04 Aralık 2018 Salı 16:11