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ATSO Akademi Uzaktan Eğitime Başlıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO çatısı altında Oda üyelerine ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri yürüten ATSO Akademi'nin "Uzaktan Eğitim" hizmeti de vermeye başlayacağını açıkladı.

25.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:37 ATSO Akademi Uzaktan Eğitime Başlıyor
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO çatısı altında Oda üyelerine ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri yürüten ATSO Akademi'nin "Uzaktan Eğitim" hizmeti de vermeye başlayacağını açıkladı. Davut Çetin, "ATSO Akademi tarafından verilen eğitimler, TOBB ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU SEM) işbirliğinde günümüz teknolojilerinin kullanıldığı modern bir teknik alt yapı ile sanal ortamda tüm dünyaya açılacak" dedi.

ATSO Akademi eğitimlerine, Oda üyeleri ve çalışanlarının yanı sıra Antalyalılar'ın büyük ilgi gösterdiğini belirten Davut Çetin, "İş hayatı içinde bu tür eğitimlere katılmak ciddi zaman istiyor. Artık günümüzde gelişen teknolojik imkanlar ve eğitimsel yöntemler zaman ve mekana bağlı sınırlamaları kaldırarak, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlıyor. Uzaktan Eğitim günümüzün popüler eğitim yaklaşımlarından birisi. ATSO Akademi olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU SEM) işbirliğinde bu çalışmayı başlatıyoruz.

ATSO üyelerine yüzde 30 indirim

İlk olarak "Mini MBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı", "Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi", "İş Yaşamında Psikolojik Dayanıklılık Eğitimi", "İş Hayatına Giriş Sertifika Programı" ve "Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler" eğitimleri gerçekleştirilecek. Odamız üyelerine yüzde 30 oranında indirim sağlanacak. Söz konusu programlara katılan üyelerimize sertifika ve katılım belgeleri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU SEM) tarafından verilecek. Sertifika programlarını tamamlayan üyemize ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi logolu belge hazırlanacak. Uzaktan eğitim programları hakkında bilgi ve kayıt için üyelerimiz Odamız web sayfasında yer alan ATSO Akademi bağlantısı üzerinden giriş yapabilirler. Üyelik durumu sorgulanan üyemizin en geç iki gün içinde uzaktan eğitim sistemi açılacak.

Başkan Davut Çetin, uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgilerin ATSO internet sayfasındaki (www.atso.org.tr) "ATSO Akademi" bağlantısından takip edilebileceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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