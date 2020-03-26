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ATSO Başkanı Çetin: "İşe Devam Kredisi devreye girdi"

ATSO Başkanı Davut Çetin, "TOBB ve KOSGEB'in büyük hissedarlar olarak bankalarla birlikte ortak olduğu Kredi Garanti Fonu'nun Hazine destekli İşe Devam Kredisi, kamu bankaları kanalıyla devreye girmiş bulunmaktadır" dedi.

26.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:59
ATSO Başkanı Çetin:
ATSO Başkanı Davut Çetin, "TOBB ve KOSGEB'in büyük hissedarlar olarak bankalarla birlikte ortak olduğu Kredi Garanti Fonu'nun Hazine destekli İşe Devam Kredisi, kamu bankaları kanalıyla devreye girmiş bulunmaktadır" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Korona virüs salgınından dolayı iş dünyasının, istihdamın ve çalışanların korunması amacıyla bir açıklama yayımladı. Davut Çetin yaptığı açıklamada, "Odalar ve Borsalar olarak bu zor dönemde üyelerimizin ve çalışanlarımızın ekonomik sıkıntılarını azaltmak için hükümet ve bankalar nezdinde girişimlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir. Ekonomiye destek önlemleri dinamik bir yaklaşımla güncellenmeye ve genişletilmeye başlamıştır. Sektörlerimizden gelen talepler doğrultusunda kredi imkanlarının artırılması ve kısa çalışma ödeneği koşullarının iyileştirilmesi konusunda hükümet tarafından yeni adımlar atılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve KOSGEB'in büyük hissedarlar olarak bankalarla birlikte ortak olduğu Kredi Garanti Fonu'nun Hazine destekli İşe Devam Kredisi, kamu bankaları kanalıyla devreye girmiş bulunmaktadır. 6 ay ödemesiz, 36 vadeli, yıllık yüzde 7.5 maliyetli İşe Devam Kredi paketinde sektör ayrımı yapılmamakta, ancak çalışan sayısında azalma olmaması koşulu bulunmaktadır. Yıllık cirosu 25 milyon TL altındaki işletmeler 10 milyon TL'ye kadar, cirosu 25-125 milyon TL arasında olanlar 25 milyon TL, daha büyük ciroya sahip işletmeler 100 milyon TL'ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Bu kredi paketinin şirketlerin ayakta kalmasına ve istihdamın korunmasına destek olmasını temenni ediyorum. Kredi desteğinde üyelerimizin karşılaştığı önemli bir sorun geçmişte kredi ödemelerindeki çok küçük aksamaların bile kredi sicilinde engel olarak çıkarılmasıdır. Geçmişteki bir aylık bir ödeme gecikmesi bugünkü krediye engel olmamalıdır. Bankalarımız kredi sicili konusunda katı bürokratik anlayıştan çıkmalı ve şirketlerin son dönemdeki ve güncel durumlarını dikkate almalıdırlar" diye konuştu.

"Amacımız istihdamı ve çalışanlarımızı korumak"

Korona virüs salgınından kaynaklanan geçici sorunlar karşısında şirketlerin ayakta kalmasının, istihdamın korunmasının ve kitlesel işten çıkarmaların önlenmesi için hayati önem taşıdığını ifade eden Çetin, "Şu anda iş dünyası olarak tek amacımız istihdamı ve çalışanlarımızı korumaktır. Bu konuda vergi ve kredi ertelemeleri ve İşe Devam Kredisi yanında bir başka önemli gelişme kısa çalışma ödeneği koşullarının değiştirilmesidir. Kısa çalışma ödeneğinde hizmet akdi süresi 60 güne, işsizlik sigortası prim ödeme süresi 450 güne düşürülmüştür. Üç aylık ödenek desteğinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 aya uzatılması da mümkündür. Üyelerimizin, bu desteklerden azami ölçüde yararlanarak istihdamlarını korumalarını ümit ediyoruz. Kuşkusuz, kamu, özel sektör, işveren ve çalışan herkesin dayanışma ruhuyla ortak fedakarlık yapması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde en çok sıkıntı yaşayan, faaliyetleri durdurulan sektörlere ve işsizlere destek için herkes sorumluluk üstlenmelidir. Verilen kredi ve istihdam desteklerinden en çok ihtiyacı olan sektörler ve işletmeler öncelikli olarak yararlanmalıdır. Zorunlu ve acil destek ihtiyacı olmayan şirketlerimiz dayanışma ve ortak fedakarlık anlayışı içinde davranmalıdır. Bankalarımız ve ilgili kurumlarımız da acil ihtiyaç halindeki sektörlere ve işletmelere karşı duyarlı olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Yeni destekler gelecek"

Çetin, "Önümüzdeki günlerde yeni destek önlemleri de gündeme gelecektir. Oda aidat ödemelerinin ertelenmesi için Bakanlığımıza taleplerimiz iletilmiştir. Aidatların ertelenmesi gibi yeni destek önlemlerini de en kısa zamanda üyelerimizle paylaşmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››ATSO Başkanı Çetin: 'İşe Devam Kredisi devreye girdi' - Ekonomi

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