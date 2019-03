Atso Başkanı Çetin: "Turist Sayısı ile Beraber Fiyatlar da Yüzde 10-15 Artacak"

Kaynak: İHA

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Turizmcilerden aldığımız veriler, turist sayısı ile beraber fiyatlar da yüzde 10-15 artacak. Geçen yılki turist sayımızı korusak bile turizm gelirindeki artış beklentisi, uzun zamandır arzu ettiğimiz ve dile getirdiğimiz olumlu bir gelişme" dedi. Antalya 'nın en önemli turizm pazarlarından Rusya 'nın başkenti Moskova 'da gerçekleştiren Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT) başladı. Beraberinde ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı'nın yanı sıra, Antalya'dan bir grup gazeteciyle Moskova'ya giden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, fuarın kapılarını açmasıyla birlikte Antalya bölgesi stantlarının yoğun bir ilgiyle karşılandığını söyledi.MITT Moskova fuarının Antalya turizmi için her zaman en önemli uluslararası platformlardan biri olduğunu vurgulayan Davut Çetin şunları kaydetti:"MITT Moskova Fuarı dünyanın önde gelen turizm fuarlarından birisi olmasının yanı sıra, Rusya ve BDT ülkelerinde gerçekleştirilen en büyük turizm fuarıdır. 1994 yılından bu yana her yıl düzenlenen fuarı 2018 yılında 22 bin 777 kişi ziyaret etmiş, 239 ülkeden 1799 katılımcısı olmuştur. MITT Moskova bizim için son derece önemli. Bu yıl da Antalya olarak tüm aktörlerimizle yerimizi aldık. Rus dostlarımızla uzun yıllara dayanan sıcak bir ilişkimiz var. Onlarla her platformda bir araya geliyoruz. Rusya'nın dört bir yanından sektör temsilcileri ve ziyaretçiler fuara geliyorlar. Antalya her zaman olduğu gibi yine en gözde destinasyon. 2017 yılında 3.7 milyon, 2018'de ise 4.6 milyon Rus misafirimiz oldu. Moskova'da yaptığımız temaslar sonunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı ivmenin bu yıl da süreceğine dair güçlü sinyaller aldık. Antalya'da bu yıl, geçtiğimiz yıla göre daha çok Rus misafiri ağırlayacağız. Hedefimiz 5 milyonun üstünde Rus turisti kentimizde misafir etmek." Türkiye 'deki imkanlar başka ülkelerde yok"Rus misafirlerin Antalya'yı sevdiklerine, kenti ziyaret edenlerin tekrar gelme oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Çetin, Antalya'da sunulan imkanların, fiyat-kalite oranının Akdeniz çanağındaki hiçbir destinasyonda bulunmadığını söyledi. Çetin, "Burada gördüğümüz Antalya ilgisi bizleri mutlu ediyor. Çünkü turizmin canlanması demek taşımacılık sektöründen, mobilya sektörüne, gıdadan giyime tüm sektörlerin katma değerinin, istihdamının artması, tüm Antalya'nın ve hatta Türkiye'nin zenginleşmesi demektir. Bakanlarımızın, Valimizin ve bürokratlarımızın fuara katılmaları sektöre moral veriyor. MITT Moskova'dan önce geçen hafta ITB Berlin 'deki havayı da teneffüs ettik. Rusya ve Almanya pazarları Antalya turizminin temel belirleyicileri. ITB Berlin fuarında Alman pazarının Antalya'ya geçen yıla göre çok daha güçlü döneceği yönünde sinyaller aldık. Birçok turizmci tahminini de aşan rezervasyon rakamları ile geri döndü. MITT Moskova'da da benzer ilgiyi görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu."Fiyatlar yüzde 10-15 artacak"Bu yükselişin, kriz dönemlerinde düşen fiyatları olması gereken düzeye çekmek için iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen ATSO Başkanı Çetin, hem Almanya'da hem de Rusya'daki fuarlarda gördüğü yoğun ilginin, turizmciye bu imkanı tanıyacak gibi durduğunu kaydetti. Turizmcilerden aldıkları verilerin, turist sayısı ile beraber fiyatların da yüzde 10-15 artacağını gösterdiğini söyleyen Çetin "Geçen yılki turist sayımızı korusak bile turizm gelirindeki artış beklentisi, uzun zamandır arzu ettiğimiz ve dile getirdiğimiz olumlu bir gelişme" diye konuştu.Davut Çetin ayrıca bu yıl fuarda Aspendos Yılı dolayısıyla Aspendos'un öne çıkarıldığını ve büyük ilgi gördüğünü de söyledi. MITT Fuarı'nda Vali Münir Karaloğlu ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile turizm sektöründen temsilcilerle bir araya geldiklerini ve güç birliği yaptıklarını belirten Davut Çetin, "Antalya olarak güzel bir sinerjimiz var" ifadesini kullandı. - ANTALYA