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ATSO Başkanı Serteser'den "Haksız fiyat artışına ceza" açıklaması

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle fahiş fiyata ürün satanların cezalandırılacağını belirtti.

14.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:00
ATSO Başkanı Serteser'den
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle fahiş fiyata ürün satanların cezalandırılacağını belirtti.
Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız. Haksız yere fiyat artışı yapan firmalara hak ettikleri cezalarında verileceğini kamuoyuna duyuruyoruz. Hiçbir şekilde vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Güncel

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