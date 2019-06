ATSO'dan Letonya'da iş forumu

ANTALYA (İHA), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Letonya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve Letonya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu'nun işbirliğinde düzenlenen Letonya – Antalya İş Forumu, Letonya'nın başkenti Riga'da yapıldı.



Letonya – Antalya İş Forumu'na ATSO Başkanı Davut Çetin'in öncülüğünde Letonya'ya gelen yaklaşık 40 kişilik ATSO heyeti, Letonya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi H.E. Peteris Elfert, Türkiye Cumhuriyeti Letonya Büyükelçilik Müsteşarı Melih Tezel, Türkiye Cumhuriyeti Letonya Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Muhammet Karakaya, Valka Belediye Başkanı Vent Armands Krauklis ve çok sayıda Leton firma temsilcisi ile yatırımcı katıldı.



ATSO üyeleri Vietnam'dan Amerika'ya ihracat yapıyor



İş Forumu'nun açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO üyelerinin yurtdışı pazarlarda güçlenmesi için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi. Bu güçlenmeyi sağlamak ve Antalya firmalarının ihracatlarını arttırması için yurtdışı pazarlarına yönelik tüm çalışmaları ATSO Global çatısı altında birleştirdiklerini belirten Başkan Davut Çetin, "Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir anlayış ile hareket etmeyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar, Ticaret Bakanlığı desteği ile hayata geçirdiğimiz URGE küme projeleri ve KOSGEB destekli Yurtdışı İş gezileri ile ihracat yapan işletmelerimiz arasına yenilerini ekledik, ihracatçılarımızı yeni pazarlara açtık. Geldiğimiz noktada ATSO üyeleri artık Vietnam'dan Amerika'ya kadar Dünya'nın hemen her ülkesine ihracat yapar hale geldiler" dedi.



İlişkilerimizi ileri taşıyacağız



Letonya'da olmaktan çok memnun olduklarını belirten Başkan Davut Çetin, Letonya'nın potansiyeli olan bir ülke olduğunu dile getirdi. Türkiye ve Letonya arasındaki dostane ilişkilerin çok eskiye dayandığını da söyleyen Başkan Davut Çetin, "Bizler de Antalya iş dünyası olarak bu ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak, karşılıklı ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve kültürlerimizi yakından tanımak için böyle bir program düzenledik. Bu programın Antalya ve Letonya arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.



İçinde bulunduğumuz 2019 yılının da Türkiye ve Letonya arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir tarih olduğunu ifade eden Davut Çetin, "Riga Büyükelçiliğimiz bundan 90 yıl önce açılmıştır. İki ülke arasında kurulan diplomatik köprü, ilişkilerimizi bugün olduğu düzeye taşımıştır. Bizler de çok eskiye dayanan bu ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



Türkiye'deki 4 Leton şirketten biri Antalya'da



Konuşmasına Antalya ekonomisi üzerine bilgiler vererek devam eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Antalya'nın turizm ve tarımda ülkelerle yarışan bir kent. Antalya'da 2018 yılında 13 milyonu aşkın turist ağırladık. Bu yıl o rakamı daha da yukarılara taşıyacağız. Ayrıca kentimizde yılda 6 buçuk milyon ton yaş meyve sebze üretimi yapılıyor. 2018 tarımsal ihracatımız 465 milyon dolar düzeyinde. Bu birikimi ve kapasiteyi uluslararası ölçeğe taşımak için var gücümüzle çalışmakta ve üyelerimizi bu gibi programlarla desteklemekteyiz" dedi.



Antalya ve Letonya arasındaki ticari ilişkiler hakkında da katılımcılara bilgiler veren Başkan Davut Çetin, Letonya ve Antalya arasındaki ticari ilişkilerin daha ileriye taşınması için büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı. ATSO'nun Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en çok yabancı yatırımcıya sahip olan kent olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, "ATSO olarak 3 bin 692 yabancı sermayeli üyemiz bulunuyor. Bu üyelerden 11'i Letonya sermayeli firmalardır. Türkiye genelinde de 44 Leton firma bulunuyor. Yani Türkiye'deki Letonya sermayeli her 4 şirketten birisi Antalya'da yer alıyor. Antalya - Letonya ticaret hacmi ise 3 buçuk milyon dolar. Bunun 1,7 milyon doları ihracat 1,8 milyon doları ithalattır. İhracatta başı taze meyve ve sebze, ithalatta da mineral yakıtlar ve süt ürünleri başı çekmektedir. Geçtiğimiz yıl Letonya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı 43 bin düzeyindedir. Ben bu rakamların daha da artması için üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Karşılıklı ticaret hacminin, turizm rakamlarının ve yatırımların artması bugünkü toplantının ana hedeflerinden biridir" diye konuştu.



Büyükelçi Elferts memnuniyetini dile getirdi



Türkiye'nin Letonya'nın çok kadim bir dostu olduğunu ifade eden Letonya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, Türk yatırımcılarını da ülkelerinde her zaman görmek istediklerini belirtti. Bu programın özellikle Antalya ve Letonya arasında çok önemli bir ticari köprü olacağına değinen Büyükelçi Elferts, "Bugün sizleri Letonya'da ağırlamaktan ve Leton iş dünyası temsilcileriyle bir araya getirmekten çok memnunuz. Umuyorum buradaki görüşmeler her katılımcı için faydalı olacaktır" dedi.



Ticari Ataşe Karakaya: Letonya mütevazi ancak potansiyeli yüksek bir ülke.



Büyükelçi Elferts'in ardından söz alan Türkiye Cumhuriyeti Letonya Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Muhammet Karakaya, Letonya ve Türkiye'nin ticari ilişkileri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Letonya'nın öne çıkan ürünlerini, ihtiyaçlarını ve Leton iş dünyasının beklentilerini aktaran Karakaya, Türkiye'nin de Leton pazarı üzerinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Antalya iş dünyasının Letonya'da yaptığı bu girişimin çok önemli bir adım olduğunu belirten Karakaya, "Umuyorum bugün yapılan bu forum ve burada yapılacak karşılıklı görüşmeler uzun vadede büyük kazanç sağlayacaktır. Letonya nüfusu ve büyüklüğü bakımından mütevazi bir ülke ancak önemli bir potansiyele sahip. Antalyalı iş dünyasının bunu fark ederek böyle bir adım atması da oldukça önemli. Ben Davut Çetin başkanımızı böyle bir girişimde bulunduğu için kutluyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı da böyle bir organizasyona imza atmış olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Yatırım imkanları anlatıldı



Konuşmaların ardından Valka Belediye Başkanı Vents Armands Krauklis, Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı (LIAA) Yatırım Departmanı Direktörü Toms Sturitis, Letonya-Türkiye İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Aydemir, Riga İş Derneği Başkan Yardımcısı Edite Alksne ve Jauda Koks Ltd, şirketi Satış Direktörü E. Eisaks, Letonya yatırım ortamı, iş dünyasının beklentileri ve yapılabilecek karşılıklı iş birliği çalışmalarını anlatan sunumlar yaptı.



Programın sonunda Antalyalı ve Leton firma temsilcileri B2B görüşmeler gerçekleştirdi. Letonya – Antalya İş Forumu'nun sonunda Başkan Davut Çetin, foruma katkıda bulunanlara günün anısına Türk Kahvesi Fincanı armağan etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA