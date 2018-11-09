Atso'dan Öğrencilere Kıyafet Yardımı

Adıyaman
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.
ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Hürriyet
İlköğretim Okulu'nda başlayan kıyafet dağıtımı, Adıyaman Ticaret Sanayi OdasıBaşkanı Mustafa Uslu
ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
tarafından gerçekleştirildi.
Kıyafet dağıtım töreninde Uslu ile Alagöz, kendi elleriyleöğrencilere tek tek kıyafetlerini verdi.
Yapılan yardımlarla ilgili konuşan BaşkanUslu, şunları kaydetti:
"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle geleneksel hale getirdiğimizher yıl okullarımızın açılışında maddi durumu zayıf olan mahallelerdeTOBB'unda desteğiyle biz de katkı koyarak her sene bu çocuklarımızı giydiriyoruz. Kendiimkanlarımız ölçüsünde yardımlarımıza devam ediyoruz. Bugün de kıyafetlerimizi dağıtmakiçin 23 Nisan
İlköğretim Okulundayız. İmkanlarımız ölçüsünde ne kadar gücümüz yeterse bizler bu yıl burs vermeyi de düşünüyoruz."
Alagöz ise, yardıma muhtaç 800 öğrenciyi tespit ettiklerini ve onlara yardım yaptıklarını kaydetti.
Türkiye,Adıyaman