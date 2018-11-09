09 Kasım 2018, 18:22
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Atso'dan Öğrencilere Kıyafet Yardımı

Atso

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Hürriyet İlköğretim Okulu'nda başlayan kıyafet dağıtımı, Adıyaman Ticaret Sanayi Odası
Başkanı Mustafa Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz tarafından gerçekleştirildi.

Kıyafet dağıtım töreninde Uslu ile Alagöz, kendi elleriyle
öğrencilere tek tek kıyafetlerini verdi.

Yapılan yardımlarla ilgili konuşan Başkan
Uslu, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle geleneksel hale getirdiğimiz
her yıl okullarımızın açılışında maddi durumu zayıf olan mahallelerde
TOBB'unda desteğiyle biz de katkı koyarak her sene bu çocuklarımızı giydiriyoruz. Kendi
imkanlarımız ölçüsünde yardımlarımıza devam ediyoruz. Bugün de kıyafetlerimizi dağıtmak
için 23 Nisan İlköğretim Okulundayız. İmkanlarımız ölçüsünde ne kadar gücümüz yeterse bizler bu yıl burs vermeyi de düşünüyoruz."

Alagöz ise, yardıma muhtaç 800 öğrenciyi tespit ettiklerini ve onlara yardım yaptıklarını kaydetti. Türkiye,Adıyaman
09 Kasım 2018 Cuma 18:22