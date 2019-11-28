Haberler » Güncel » ATSO'dan onkoloji merkezine destek - Haber

ATSO'dan onkoloji merkezine destek

Amasya Sağlık Müdürlüğü ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında kentte kurulacak yeni onkoloji merkezi için destek protokolü imzalandı.

28.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:38ATSO'dan onkoloji merkezine destek
Sağlık Müdürlüğü ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında kentte kurulacak yeni onkoloji merkezi için destek protokolü imzalandı.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz tarafından imzalanan protokol gereği yeni kurulacak onkoloji merkezine ATSO, maddi ve destekte bulunacak.
Kırlangıç, hastalara destek olmak için çabaladıklarını belirterek, "Zaten kanser hastalığının kendisi üzücü ve yorucu. Tedavisi bari yorucu olmamalı diye düşünüyoruz. İlimizde tedavi merkezi olmadığından hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımız il dışında tedavi olmak zorunda kalıyor. Bu da hem hasta hem de hasta yakınları için maddi ve manevi zorluklar getiriyor. Bunu ortadan kaldırıp onlara destek olabilmek için yönetim kurulumuzla karar aldık." dedi.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:28 Silvanlılar sağlık hizmetini "dijital hastane" ile alacak
13:28 FETÖ'nün karargahı "Pinhan Restoran" davasında iki sanığa hapis cezası
13:28 Alkol kullanmadığını mahkemede ispatladı, ehliyetini geri aldı
13:23 Boğalar, bu kez gaziler yararına güreşecek
13:23 Çiftçi: "Geleceği doğru anlamalı ve ayak uydurmalıyız"
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 13:30:00