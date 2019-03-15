Atso'dan Tıp Bayramı Ziyareti

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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe Gül, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesini ve özel hastaneyi ziyaret etti.Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ziyaret edildi. ATSO'nun faaliyetlerini Başhekim Doğan ile paylaşan Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay, iki kurumun işbirliği noktasında fikir alışverişinde bulundu.Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başhekim Fatih Doğan, bütün kurumlarla koordineli çalıştıklarını vurgulayarak sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere birçok projede ATSO ile de işbirliğine açık olduklarını söyledi.Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe Gül'den kadınların sosyo-ekonomik hayata daha fazla katılımlarının sağlanması için proje çalışmaları yapmaları çağrısında bulunan Başhekim Doğan, ziyaret nedeniyle teşekkür etti.Ziyaret iyi niyet temennileriyle sona ererken Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe Gül, Başhekim Doğan'a çiçek takdim etti. - ADIYAMAN