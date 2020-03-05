ATSO'dan Üyelerine Yurtiçi Fuarlara Ulaşım Desteği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Oda üyelerinin fuarlara aktif katılım sağlayarak sektörleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla 2015 yılında başlanılan yurt içi fuarlara ulaşım desteğinin devam ettiğini bildirdi.

Başkan Davut Çetin, üyelere verilecek fuar desteği hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Üyelerimizin fuarlara aktif katılımını sağlayarak sektörleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmelerini, bilgi ve tecrübelerini arttırmalarını böylece kurumsal kapasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmalarını önemsiyoruz. Bunun için de belirli koşulları sağlayan üyelerimizin şehir dışında düzenlenen yurtiçi fuarlara ulaşım masraflarına destek oluyoruz. 2015 yılında çalışmalarına başladığımız ulaşım desteğinden yıl boyunca 102 üyemiz faydalanmıştı. 2019 yılında ise bu sayı 304'e yükseldi. Bu destekten en çok faydalanan sektörler sırasıyla cam ve hırdavat, motorlu taşıt yedek parça ve kuyumculuk işletmeleri oldular.

2020 yılında da 122 yurtiçi sektörel fuar için ulaşım desteği vereceğiz. Duyurularımızı tüm kanallardan yapıyoruz. Bu yıl daha çok üyemizin bu destekten faydalanarak fuarlara katılmasını ve gördükleri yenilikleri Antalya ticaretine katkı olarak sunmalarını bekliyoruz.

Bu destekten faydalanmak isteyen üyelerimiz Odmız web sayfasından online başvuru yapabilir ya da kendi meslek komitesi üyeleri ile biran önce irtibata geçebilirler."

Uçak biletinin 500 liraya kadar olan kısmını Oda karşılıyor

Fuar katılım desteğine ilişkin hususların şu şekilde olacağı bildirildi:

İlgili destekten, katılım sağlanacak fuarla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren veya faaliyet alanı farklı görünmekle birlikte ticari ilişkisi kabul edilebilir olan aynı zamanda Odaya borcu olmayan üyeler yararlanabiliyor. Ayrıca Odaya kayıtlı her bir üye işletme ve şubesi/şubeleri bir yıl içerisinde yalnızca birer kez bu destekten yararlanabiliyor. Organizasyonlar kontenjanla sınırlı olup, kesin katılımcı listesi başvuru sırasına göre tespit ediliyor.Organizasyonunun yapılabilmesi için Oda bünyesindeki ilgili Meslek Komiteleri tarafından ziyaret düzenlenmesi planlanan fuarın açılış gününden en geç 1 ay öncesine kadar karar alınması gerekiyor. Katılım sağlanacak fuar için Yönetim Kurulu onayı sonrasında ilgili Meslek Komitesi Başkanı'nın bilgisi dâhilinde meslek grubu üyelerine duyuru yapılıp, Oda web sayfası üzerinden online olarak katılım talepleri alınıyor. Üyelerin fuara gidiş – dönüş uçak bileti bedelinin 500.-TL'ye kadar olan kısmı Oda tarafından karşılanıyor. Organizasyonun düzenlenebilmesi için en az 10 katılımcının başvuru yapması gerekiyor.

İlgili Meslek Komitesi tarafından talep olması halinde ziyaret düzenlenmesi planlanan fuara otobüs ile de gidiş-dönüş organizasyonu yapılabiliyor.