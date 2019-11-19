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ATSO dış ticaret ve ihracat destek ofisi kuruldu

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret Bakanlığı arasında imzaladığı protokol kapsamında oda hizmet binası içerisinde ihracatçı destek ofisi kuruldu.

19.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46ATSO dış ticaret ve ihracat destek ofisi kuruldu
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret Bakanlığı arasında imzaladığı protokol kapsamında oda hizmet binası içerisinde ihracatçı destek ofisi kuruldu.

Ticaret Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında yer alan ticaret ve sanayi odaları bünyesinde ihracat destek ofisi kurulması eylemini yer alması neticesinde harekete geçen ATSO, TOBB ile imzaladığı protokol kapsamında oda hizmet binası içerisinde ihracat destek ofisinin hazırlıklarını tamamladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, "13 Kasım 2018'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN ile TOBB Başkanımız M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU tarafından imzalanan protokol kapsamında Odalarda ihracat destek ofislerinin kurulması planlanmıştır. İhracat Destek Ofislerinin kurularak mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesi ve ihracatın artırılması amaçlanmakta olup ayrıca yeni ihracatçılarında ortaya çıkarılması planlanmaktadır. ATSO olarak bizlerde ihracat destek ofisinin kurulması noktası TOBB ile bir protokol imzalamış bulunuyoruz. İmzaladığımız protokolün amacı Odamızın ihracatçı sayısının artırılabilmesi ve mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesini teminen sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmetinin sunulduğu İhracat Destek Ofisinin kurulmasıdır. Türkiye'nin stratejik olarak merkezi konumunda bulunan ve her geçen gün sanayisi ile ön plana çıkmaya başlayan şehrimizde böyle bir ofisin kurulması üyelerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu anlamda hazırlıklarını tamamladığımız ihracat destek ofisinin üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AKSARAY

Güncel

Kaynak: İHA

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