ATSO Gayrimenkul Komitesi Muratpaşa Tapu Müdürünü Ziyaret Etti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu ile 41.Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meclis Üyesi Adnan Saraç, Meslek Komitesi üyesi Erkan Ceyhan ve Odamız Meslek Komiteleri Müdürü Özcan Kaçar, Muratpaşa Tapu Müdürü olarak göreve başlayan Adnan Acar'ı ziyaret ederek başarı dilediler.

Enerji Kimlik Belgesi

ATSO heyeti, son günlerde gündemde olan yeni yılda meskenlerde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan alım, satım ve kiralama işleminin yapılamayacağı şeklindeki konuyu gündeme getirdi. Görüşmede, ilgili Genel Müdürlüğün yazılı talimatı doğrultusunda, satış veya kira işlemlerinde EKB ile ilgili sadece 'Var' ya da 'Yok' şeklinde beyan istendiği bildirildi. Bununla birlikte, herhangi bir belgenin ibrasının istenmediği, meskende EKB'nin 'Var' olarak beyan edilmesi halinde "Enerji kimlik belgesi vardır. Tarafıma verilmiştir" şeklinde, eğer EKB olmadığı yönünde beyan edilmiş ise de "Enerji kimlik belgesi olmadan satış/kira şerhi işleminin yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz" şeklinde tarafların imzasının alınarak işlemlerin yapıldığı vurgulandı.

Akit Odası Olmalı

Tapu işlemleri sırasında alıcı-satıcı arasında yapılan akit işleminin kapalı ortamda yapılması yönünde üyelerden öneri ve teklif geldiğini dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, "Bu konu hakikaten önemli. Taraflar herkesin içinde bir akit işlemi yapılmasından rahatsız oluyor. Herkese açık alanda yapılan akit işleminin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel bilgilerin korunması açısından da sıkıntılar içeriyor. Alıcı ve satıcı arasındaki para teslimatı da zaman zaman bu ortamda gerçekleşiyor. Doğrusu da, bunun kapalı bir yerde sadece tarafların bulunduğu bir ortamda yapılması" dedi.