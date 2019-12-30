Haberler » Güncel » ATSO Gayrimenkul Komitesi Muratpaşa Tapu Müdürünü Ziyaret Etti - Haber

ATSO Gayrimenkul Komitesi Muratpaşa Tapu Müdürünü Ziyaret Etti

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayanoğlu, vatandaşların ve sektör temsilcilerinin yaşadığı bazı sorunları ve sıkıntıları dile getirdi, 2020 yılında yürürlüğe girecek uygulamalar hakkında da bilgi aldı.

30.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:08 ATSO Gayrimenkul Komitesi Muratpaşa Tapu Müdürünü Ziyaret Etti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu ile 41.Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meclis Üyesi Adnan Saraç, Meslek Komitesi üyesi Erkan Ceyhan ve Odamız Meslek Komiteleri Müdürü Özcan Kaçar, Tapu Müdürü olarak göreve başlayan Adnan Acar'ı ziyaret ederek başarı dilediler.

Enerji Kimlik Belgesi

ATSO heyeti, son günlerde gündemde olan yeni yılda meskenlerde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan alım, satım ve kiralama işleminin yapılamayacağı şeklindeki konuyu gündeme getirdi. Görüşmede, ilgili Genel Müdürlüğün yazılı talimatı doğrultusunda, satış veya kira işlemlerinde EKB ile ilgili sadece 'Var' ya da 'Yok' şeklinde beyan istendiği bildirildi. Bununla birlikte, herhangi bir belgenin ibrasının istenmediği, meskende EKB'nin 'Var' olarak beyan edilmesi halinde "Enerji kimlik belgesi vardır. Tarafıma verilmiştir" şeklinde, eğer EKB olmadığı yönünde beyan edilmiş ise de "Enerji kimlik belgesi olmadan satış/kira şerhi işleminin yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz" şeklinde tarafların imzasının alınarak işlemlerin yapıldığı vurgulandı.

Akit Odası Olmalı

Tapu işlemleri sırasında alıcı-satıcı arasında yapılan akit işleminin kapalı ortamda yapılması yönünde üyelerden öneri ve teklif geldiğini dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, "Bu konu hakikaten önemli. Taraflar herkesin içinde bir akit işlemi yapılmasından rahatsız oluyor. Herkese açık alanda yapılan akit işleminin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel bilgilerin korunması açısından da sıkıntılar içeriyor. Alıcı ve satıcı arasındaki para teslimatı da zaman zaman bu ortamda gerçekleşiyor. Doğrusu da, bunun kapalı bir yerde sadece tarafların bulunduğu bir ortamda yapılması" dedi.


Muratpaşa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haber
17:28   Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Haber
17:28   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi - Haber
17:28   HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Haber
17:28   MARMARA ADASI'NA ELEKTRİK KESİNTİSİ (Zarar gören kabloların yerine kullanılacak... - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
16:45   Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Haber
16:33   İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Haber
30.12.2019 17:35:13