27.06.2019 15:52
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ATSO heyeti ilçelerde iş adamı ve esnafla bir araya geldi

ATSO heyeti ilçelerde iş adamı ve esnafla bir araya geldi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Meclis Başkanı Fatih Tekin ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet Sultanhanı ve Eskil ilçelerini ziyaret etti.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Meclis Başkanı Fatih Tekin ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet Sultanhanı ve Eskil ilçelerini ziyaret etti.

ATSO Başkanı Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri Sultanhanı ilçesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İlçede bulunan iş adamları ve esnaflar ile görüşmeler yapan ATSO heyeti iş dünyasına yönelik görüş alışverişlerinde bulundu. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, "Geçtiğimiz aylar içerisinde mazbatalarını alarak göreve başlayan ilimizin iki güzide ilçesi Sultanhanı ve Eskil'e ziyaretlerde bulunduk. Aksaray yakın zamanda yüksek oranlarda büyüme hızına gireceğinden dolayı ilçelerimizdeki gelişmeler son derece önem arz etmektedir. Yapılan ziyaretlerde bu konulara da değinerek kendilerinin her türlü çalışmada sonuna kadar destek vereceklerini görme imkanımız oldu" dedi. - AKSARAY
Kaynak: İHA
Sultanhanı , Ekonomi

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