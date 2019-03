Atso ile Btso Arasında İşbirliği Protokolü

Kaynak: İHA

ATSO MESEM ile Bursa TSO MESYEB Ltd. Şti arasında Mesleki Yeterlilik Belgelendirme İşbirliği Protokolü İmzalandı.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. (BTSO MESYEB) arasında imzalanan meslek yeterlilik belgelendirme işbirliği protokolü kapsamında "İnşaat, Otomotiv, Tekstil, Asansör, Metal, Enerji, Plastik" sektöründe tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge zorunluluğunun bulunduğu 44 meslekte sınav taleplerinin alınmaya başladığını bildirdi.Başkan Davut Çetin, ATSO MESEM ile Bursa MESYEB Ltd. Şti arasında arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğunun bulunduğu 44 meslekte sınav başvuru taleplerinin ATSO MESEM tarafından toplandığını, teorik ve uygulamalı sınavların yetkilendirilmiş belgelendirme merkezi olan Bursa MESYEB Ltd. Şti. tarafından ATSO'nun koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirileceğini kaydetti.Başkan Davut Çetin son yayınlanan tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan meslek sayısının 81'den 117'ye çıktığını; 2019'un 11. ayından itibaren belirtilen mesleklerde "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" ile "Ustalık Belgesi" olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını; çalıştırılması ve tespitinde işletmeye kişi başı 627 TL idari para cezası kesileceği bilgisini paylaştı.Sınavlar Antalya'da gerçekleştirilecekATSO MESEM'in turizm sektöründe yer alan 7 meslekte mesleki yeterlilik belgesi veren Türkiye'deki ilk Merkez olduğunu belirten Çetin, turizm sektörü dışında kalan mesleklerde ise ilgili Odaların belgelendirme merkezleri ile işbirliği yapılarak sınavların Antalya'da gerçekleştirilmesini sağladıklarını belirtti. Bu kapsamda ilk olarak TOBB MEYBEM A.Ş. ile 41 meslekte işbirliği protokolünün imzalandığını söyleyen Çetin, TOBB MEYBEM A.Ş.'nin yetki kapsamı dışında kalan "İnşaat, Otomotiv, Tekstil, Asansör, Metal, Enerji, Plastik" sektöründe yer alan 44 meslekte ise Bursa MESYEB Ltd. Şti. ile imzalanan protokol kapsamında sınavların ATSO MESEM ile işbirliği içerisinde Mart ayından itibaren Antalya'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Böylece belge zorunluluğunun bulunduğu toplam 117 meslekten 85 meslekte sınavların Antalya'da gerçekleştirildiğini söyledi.Sınav Ücretine Yönelik DesteklerAdayların başvuruda bulunacağı meslekte gerçekleştirilecek olan sınavlarda başarılı olması durumunda sınav ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2020 yılına kadar karşılanacağına dikkat çeken Başkan Davut Çetin, "Ayrıca ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez ücretsiz sınav hakları bulunuyor" dedi.Başvuru SüreciBaşvuru süreci hakkında bilgi veren Başkan Çetin, ilgili mesleklerde belge almak için başvuru yapmak isteyen adayların ya da işletmelerin www.atsomesem.org.tr adresinde yer alan başvuru sürecini takip ederek ilgili başvuru evraklarını Odamızda faaliyet gösteren ATSO MESEM'e teslim etmeleri gerektiğini, başvuruların BTSO MESYEB Ltd. Şti. tarafından uygun bulunan adaylarının sınav ücretlerini yatırdıktan sonra sınavlara girebileceğini bildirdi. - ANTALYA