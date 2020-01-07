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ATSO, kente önem katanları tek törende ödüllendirecek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kentte fark yaratan kişi ve kurumları gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla düzenlenen "Kente Önem Katanlar" ödüllerinin lansmanı yapıldı.

07.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:00 ATSO, kente önem katanları tek törende ödüllendirecek
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kentte fark yaratan kişi ve kurumları gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla düzenlenen "Kente Önem Katanlar" ödüllerinin lansmanı yapıldı.
ATSO Başkanı Davut Çetin, Akra Otel'de düzenlenen toplantıda, oda tarafından gelenekselleşmiş iki törende önemli yapısal değişikliğe gittiklerini söyledi.
Oda kapsamında düzenlenen törenleri birleştirme kararı aldıklarını anlatan Çetin, iki ödül töreni yerine tek tören düzenlemeye ve ödüllerde yenilikler yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.
Çetin, düzenlenen törenin Antalya'ya değer katacağını, öncülük edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yıldan itibaren ATSO ödüllerini 'Kente Önem Katanlar Ödülleri' olarak 'KÖK' markasıyla veriyoruz. ATSO KÖK, kentin önemine atıf yapmakta, ekonominin kentin köklü değerleriyle birlikte gelişeceğini ifade etmektedir. Bir kenti kent yapan köklü kuruluşları, tarihi değerleri, kentin kültürü, eğitim, bilim, sanat gibi zenginlikleridir. Bir kent ekonomisi; kuruluşları, eğitimi, sanatı, basınıyla bir bütün olarak gelişebilir. KÖK, aynı zamanda kadim şehrimizin köklü kuruluşu olan ATSO'yu da ifade etmektedir."
KÖK Ödülleri kapsamında salonu yapılacak
KÖK Ödülleri'nde sadece üyelere değil, "Kent Ödülleri" kategorisinde Antalya'ya değer katan kişi ve kurumlara da ödül verileceğini aktaran Çetin, bu kategoride ise inovasyon, dijital dönüşüm, bilim, eğitim, kültür-sanat, spor, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, Antalya araştırması ve basın olmak üzere 10 dalda ödül verileceğini bildirdi.
Çetin, bu yılki KÖK Ödülleri'nin temasını "eğitim" olarak belirlediklerini kaydetti.
"Bu çerçevede 2020 yılı KÖK Ödüllerini kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir spor salonu yapımı çalışmalarına başladık." diyen Çetin, salonun girişinde, "Bu Spor Salonu, ATSO'nun 2020 Yılı Ödül Sahipleri Adına Yaptırılmıştır" başlığıyla ödül alanların isimlerinin yazılacağını belirtti.
Ödül kategorileri ve koşullarının "www.kenteonemkatanlar.org" adlı web sayfasından öğrenilebileceğine dikkati çeken Çetin, başvuruların 8 Ocak - 14 Şubat'ta alınacağını söyledi.
Ön değerlendirmenin 16-28 Şubat'ta yapılacağını, seçici kurulun kararını 9-20 Mart'ta vereceğini aktaran Çetin, 3 Nisan'da kuruluş yıl dönümünde de ödüllerin açıklanacağını ifade etti.

Antalya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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