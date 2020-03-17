ATSO'nun toplantı ve eğitimleri ertelendi
ATSO Yönetim Kurulu, korona virüs önlemleri kapsamında alınan TOBB karar ve tavsiyeleri doğrultusunda, ATSO'nun yüksek katılımlı toplantılarını ve eğitim faaliyetlerini erteleme kararı aldı.
17.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:44
ATSO Yönetim Kurulu, korona virüs önlemleri kapsamında alınan TOBB karar ve tavsiyeleri doğrultusunda, ATSO'nun yüksek katılımlı toplantılarını ve eğitim faaliyetlerini erteleme kararı aldı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, korona virüs önlemleri kapsamında alınan TOBB karar ve tavsiyeleri doğrultusunda, ATSO'nun yüksek katılımlı toplantılarını ve eğitim faaliyetlerini erteleme kararı aldı. Bu kapsamda ATSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının Nisan ayının son haftasında yapılması kararlaştırıldı. 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Kuruluş Yıl dönümü ve ATSO KÖK Ödülleri Töreni de ertelendi. Antalya Kültür Sanat etkinliklerine de bu kapsamda ara verildi.
"Mali önlemlerin açıklamasını bekliyoruz"
Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri toplantılarıyla diğer faaliyet ve hizmetler aksamadan sürdürülmektedir. Üyelerimiz, belge taleplerinde online hizmetlerimizden de yararlanabilirler. Korona virüs önlemleri ve ekonomideki olağanüstü durum bütün sektörlerimizi etkilemektedir. Hükümet tarafından reel sektörü rahatlatacak mali önlemlerin açıklanmasını bekliyoruz. Bu dönemde sektörlerimizin durumunu yakından izleyerek bakanlıklar, Valilik, TOBB ve yerel yönetimler nezdinde çözüm aramaya dönük olarak yoğun çaba harcanmaktadır. Salgının kısa sürede önlenmesini ve ekonomide hızlı bir toparlanma görmeyi diliyoruz" denildi. - ANTALYA
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, korona virüs önlemleri kapsamında alınan TOBB karar ve tavsiyeleri doğrultusunda, ATSO'nun yüksek katılımlı toplantılarını ve eğitim faaliyetlerini erteleme kararı aldı. Bu kapsamda ATSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının Nisan ayının son haftasında yapılması kararlaştırıldı. 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Kuruluş Yıl dönümü ve ATSO KÖK Ödülleri Töreni de ertelendi. Antalya Kültür Sanat etkinliklerine de bu kapsamda ara verildi.
"Mali önlemlerin açıklamasını bekliyoruz"
Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri toplantılarıyla diğer faaliyet ve hizmetler aksamadan sürdürülmektedir. Üyelerimiz, belge taleplerinde online hizmetlerimizden de yararlanabilirler. Korona virüs önlemleri ve ekonomideki olağanüstü durum bütün sektörlerimizi etkilemektedir. Hükümet tarafından reel sektörü rahatlatacak mali önlemlerin açıklanmasını bekliyoruz. Bu dönemde sektörlerimizin durumunu yakından izleyerek bakanlıklar, Valilik, TOBB ve yerel yönetimler nezdinde çözüm aramaya dönük olarak yoğun çaba harcanmaktadır. Salgının kısa sürede önlenmesini ve ekonomide hızlı bir toparlanma görmeyi diliyoruz" denildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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