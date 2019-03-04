Atso'ya "A Seviye Oda" Belgesi

Kaynak: AA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminde en yüksek hizmet kalitesi düzeyini gösteren "A Seviye Oda" belgesi aldığı bildirildi.ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, alınan belgenin odalarının 136 yıllık birikimini başarı ile bugünlere taşıdığının bir göstergesi olduğunu kaydederek, bu birikime katkı koymuş herkese teşekkür ettiğini belirtti.ATSO'nun, ilk olarak 2006 yılında dahil olduğu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi'nde 2018 yılı Akreditasyon Belge Denetimi sonucunda da sunduğu hizmet kalitesi ile "A Seviye Belgeli" Oda özelliğini sürdürmeye hak kazandığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:"Belge süresinin uzatılmasından ve ATSO'nun kurumsal yapısının Türk Loydu denetçileri tarafından tescil edilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Aldığımız "A seviye Mükemmel Oda" belgesi ATSO'nun geçmişten gelen birikimini sağlam temellere dayalı olarak geleceğe taşıdığına dair güçlü bir kanıt niteliğindedir. Diğer taraftan başarılı uygulamalarımızın diğer oda ve borsalara örnek olarak gösterilmesi de bizleri gururlandırıyor, motivasyonumuzu artırıyor. Bugün gelinen noktada ATSO, Antalya iş dünyasının gurur duyacağı bir Oda haline gelmiştir. Bizim gibi 5 yıldızlı olan oda ve borsalar, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalarla yarışır hatta daha iyi düzeydeler."